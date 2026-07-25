¿A qué hora juegan Brasil vs Colombia y dónde ver la final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Colombia y Brasil protagonizarán la gran final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 que se llevará a cabo este domingo 26 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja. En esta nota te detallamos el horario y canales de transmisión confirmados para ver EN VIVO este electrizante encuentro entre las dos mejores selecciones del certamen.

¿A qué hora juegan Brasil vs Colombia por la final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Las selecciones de Colombia y Brasil se disputarán el título de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 desde las 5.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios del encuentro en el resto de países del continente.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

Brasil (Brasilia): 7.30 p. m.

México (CDMX): 4.30 p. m.

¿Dónde ver en vivo Brasil vs Colombia?

La transmisión EN VIVO del Brasil vs Colombia estará a cargo de Latina Televisión a nivel nacional, disponible en los canales 2 y 702 (HD). También se podrá visualizar a través de la página web y el aplicativo móvil del referido canal. De igual modo, la Federación Peruana de Vóley (FPV) trasmitirá de forma gratuita a través de su cuenta de Facebook y sitio web.

La Copa Sudamericana de Vóley se lleva a cabo en el coliseo Eduardo Dibós.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Colombia llega a la final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 tras superar en la fase previa a su similar de Chile por un contundente 3-0 (25-19, 25-20 y 25-13). Por su parte, Brasil obtuvo su clasificación a esta última instancia luego de imponerse en el clásico sudamericano ante Argentina por 3-1, con parciales de 25-17, 20-25, 25-22 y 28-26.

Cabe precisar que las brasileñas vienen participando del certamen continental con un equipo alterno, ya que sus principales figuras disputarán la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL) 2026. La auriverde enfrentará a la poderosa selección de Turquía este domingo 26 de julio a las 6.30 a. m. (hora peruana) en Macao, China.