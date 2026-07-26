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La Tinka de HOY, domingo 26 de julio: cuánto es el Pozo Millonario, cómo jugar y resultados

La Tinka regresa con un emocionante sorteo, ya que su pozo millonario acumulado para HOY, domingo 26 de julio es de más de 21 millones de soles. ¿Reventará?

Angie De La Cruz
Revisa toda la información sobre el sorteo de La Tinka de HOY, domingo 26 de julio de 2026.
Revisa toda la información sobre el sorteo de La Tinka de HOY, domingo 26 de julio de 2026. | Composición: Líbero/ Intralot
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¡Hoy puedes ser el nuevo millonario del Perú! La Tinka, el sorteo más popular del país, regresa este domingo 26 de julio de 2026 con su pozo millonario de S/ 21,009.976. Los participantes pueden adquirir su boleto a nivel nacional desde 5 soles y si aciertan las 6 bolillas ganadoras, podrán cobrar esta jugosa suma de dinero. ¿A qué hora se juega y dónde ver los resultados EN VIVO? Revisa toda la información en esta nota de Líbero.

El sorteo de La Tinka se llevó a cabo el domingo 19 de julio con un pozo millonario mayor a 20 millones de soles.

PUEDES VER: La Tinka del domingo 19 de julio: los resultados, números ganadores y el Pozo Millonario

Últimos resultados del sorteo La Tinka del miércoles 22 de julio de 2026

Conoce los resultados oficiales del sorteo de La Tinka realizado el miércoles 22 de julio de 2026 y verifica si tu jugada fue una de las afortunadas.

  • Números ganadores: 12 - 13 - 30 - 40 - 47 - 53
  • Boliyapa: 24
  • Sí o Sí: 41
  • Pozo millonario: No reventó

¿Cuál es el pozo millonario de HOY?

Para el sorteo de La Tinka del domingo 26 de julio de 2026, el Pozo Millonario asciende a S/ 21'009,976. Este monto se acumuló luego de que el premio mayor no fuera ganado en el sorteo del miércoles 22 de julio.

La Tinka

Este domingo 26 de julio se sortea el pozo millonario de más de 21 millones de soles.

¿A qué hora se juega La Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m., horario en el que se conocen los seis números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el resto de premios. Los jugadores pueden adquirir sus boletos hasta las 9:50 p. m. del mismo día del sorteo.

¿Dónde ver los resultados del sorteo La Tinka?

Los resultados del sorteo de La Tinka pueden consultarse a través de América TV, donde se anuncian en vivo los resultados correspondientes a cada edición.

Además, los jugadores pueden verificar los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto del pozo acumulado en la página web oficial de La Tinka, su blog y sus redes sociales.

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

De acuerdo con las estadísticas históricas publicadas por La Tinka, los números que más veces han salido en los sorteos son:

  • 13 (uno de los más frecuentes)
  • 36
  • 12
  • 35
  • 14
  • 25
  • 26
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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