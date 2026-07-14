Feriados de julio 2026: revisa el calendario y conoce qué días descansarás, según El Peruano

Julio es uno de los meses más esperados por miles de peruanos debido a las celebraciones por Fiestas Patrias y a los días de descanso establecidos en el calendario oficial. Durante este mes, trabajadores de los sectores público y privado, así como estudiantes, podrán disfrutar de feriados nacionales. ¿Qué fechas caen en este 2026?

De acuerdo con el diario oficial El Peruano, los feriados nacionales de julio del 2026 serán el jueves 23, el martes 28 y el miércoles 29 de julio. Estas fechas corresponden a las celebraciones por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y la Proclamación de la Independencia, respectivamente.

¿Qué se celebra el 23 de julio en Perú?

El 23 de julio se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha considerada como feriado nacional en homenaje al heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. Al tratarse de descanso obligatorio, los empleados tienen derecho a un día libre con goce íntegro de remuneraciones. En caso de laborar ese día sin recibir un descanso sustitutorio, deberán percibir una compensación extra.

El 23 de julio es feriado en honor al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Feriados del 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Los días martes 28 y miércoles 29 de julio son feriados nacionales en todo el Perú con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, una de las fechas más importantes del calendario cívico. En estas fechas, muchas familias aprovechan para viajar, participar en actividades culturales, disfrutar de eventos o reunirse con sus seres queridos.

El 28 y 29 de julio son feriados nacionales por conmemorarse las Fiestas Patrias.

El 28 de julio se conmemora la Proclamación de la Independencia del Perú, realizada por el general José de San Martín en 1821, mientras que el 29 de julio está dedicado a rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, con ceremonias oficiales como la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

¿El 27 de julio será feriado en Perú?

La respuesta es no. El lunes 27 de julio del 2026 no será feriado nacional; sin embargo, el Gobierno peruano lo declaró día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esto quiere decir que las horas no trabajadas deberán recuperarse posteriormente, según lo determine cada entidad pública.