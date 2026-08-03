Erick Osores se deshace de elogios ante Alianza Lima: "Sólidos candidatos a salir campeón"

Alianza Lima es líder del Torneo Clausura 2026 tras su reciente victoria de 3-1 ante Alianza Atlético en Matute. Los blanquiazules no solo se encuentran en la cima del mencionado certamen, sino también en el Acumulado que los sostiene de cara a un posible playoffs de la Liga 1. Ante este panorama, uno de los periodistas deportivos que tomó la palabra fue Erick Osores, quien no dudó en elogiar al plantel de Pablo Guede.

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Erick Osores se refirió al presente de Alianza Lima

Durante el programa Fútbol en América, Erick Osores destacó el buen juego que viene presentando Alianza Lima en estas primeras jornadas del Torneo Clausura 2026. A diferencia del Apertura, el comunicador ahora afirma que hay razones para creer que el elenco íntimo puede hacerse con el título nacional.

De hecho, el también conductor del programa aclara que antes entendía que Alianza Lima podía vencer a sus rivales sin necesidad de hacer un buen partido, pero que ahora está sólido en cuanto a una idea que viene siendo trabajada por el actual estratega argentino.

"El goleador de Alianza Lima se llama Eryc Castillo. Sí, la estrella del equipo sin envidias que puedan aparecer. Es el jugador que culmina. En Alianza se nota que no hay egoísmos. Yo dije que Alianza iba a ser campeón, porque jugando horrible iba a ser primero. Era un sarcasmo porque Alianza ganaba pero no gustaba. Creo que ese concepto pudo haber cambiado para la época, porque a Alianza se le ve cada vez mejor y eso los convierte en los sólidos candidatos a salir campeón.", manifestó Erick Osores.

(VIDEO: Fútbol en América)

Ahora, el club blanquiazul depende de sí mismo para ser campeón nacional de la Liga 1 2026. Dado que logró hacerse con el Apertura, los íntimos necesitan replicar el buen nivel a lo largo del Clausura y así proclamarse como los nuevos monarcas del balompié peruano.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Sport Boys del Callao en el Estadio Nacional. El duelo está programado para el sábado 8 de agosto a partir de las 8.00 p. m. La transmisión del compromiso va en exclusiva por L1 MAX.