¿El 7 de julio es feriado en Perú? Revisa si se otorgará día libre tras la celebración del Día del Maestro

El Día del Maestro 2026 se celebrará este lunes 6 de julio, por lo que el Gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación (Minedu), dispuso que esta fecha corresponderá a un día libre para todas las instituciones educativas privadas y públicas a nivel nacional. En medio de esta celebración, se han generado dudas sobre si el martes 7 será declarado feriado o día no laborable.

De acuerdo con lo dispuesto por el Minedu, el 6 de julio será considerado un día libre para los docentes del país, por lo que no se desarrollarán actividades académicas. Sin embargo, en ese contexto, el martes 7 de julio no ha sido declarado feriado ni día no laborable.

Esto significa que las actividades en entidades públicas, empresas privadas, bancos, comercios y demás sectores se realizarán con total normalidad, al igual que el reinicio de clases en las instituciones educativas, conforme a la programación de cada colegio.

Cada 6 de julio se conmemora el Día del Maestro, en homenaje a aquellas personas encargadas de forjar un mejor futuro para el país.

El lunes 6 de julio no habrá clases por el Día del Maestro

Esta disposición del Minedu busca reconocer el compromiso y la labor que desempeñan los maestros en la formación de millones de estudiantes en todo el país. Por ello, el descanso otorgado el 6 de julio está dirigido exclusivamente a los docentes y al personal comprendido dentro del sistema educativo, sin extenderse al resto de trabajadores del sector público o privado.

Por otro lado, se recuerda que el Día del Maestro se celebra cada 6 de julio en el Perú en homenaje a la fundación de la primera Escuela Normal de Varones, creada por José de San Martín en 1822, hecho que marcó el inicio de la formación profesional de docentes en el país. Desde entonces, la fecha se ha consolidado como un reconocimiento a quienes contribuyen diariamente al desarrollo de la educación nacional.

Frases para dedicar por el Día del Maestro