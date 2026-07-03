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¿El 7 de julio es feriado en Perú? Revisa si se otorgará día libre tras la celebración del Día del Maestro
El Ministerio de Educación informó que el 6 de julio no habrá clases en homenaje a los docentes, pero ¿qué pasará con el martes 7? Conoce más detalles.
El Día del Maestro 2026 se celebrará este lunes 6 de julio, por lo que el Gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación (Minedu), dispuso que esta fecha corresponderá a un día libre para todas las instituciones educativas privadas y públicas a nivel nacional. En medio de esta celebración, se han generado dudas sobre si el martes 7 será declarado feriado o día no laborable.
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De acuerdo con lo dispuesto por el Minedu, el 6 de julio será considerado un día libre para los docentes del país, por lo que no se desarrollarán actividades académicas. Sin embargo, en ese contexto, el martes 7 de julio no ha sido declarado feriado ni día no laborable.
Esto significa que las actividades en entidades públicas, empresas privadas, bancos, comercios y demás sectores se realizarán con total normalidad, al igual que el reinicio de clases en las instituciones educativas, conforme a la programación de cada colegio.
Cada 6 de julio se conmemora el Día del Maestro, en homenaje a aquellas personas encargadas de forjar un mejor futuro para el país.
El lunes 6 de julio no habrá clases por el Día del Maestro
Esta disposición del Minedu busca reconocer el compromiso y la labor que desempeñan los maestros en la formación de millones de estudiantes en todo el país. Por ello, el descanso otorgado el 6 de julio está dirigido exclusivamente a los docentes y al personal comprendido dentro del sistema educativo, sin extenderse al resto de trabajadores del sector público o privado.
Por otro lado, se recuerda que el Día del Maestro se celebra cada 6 de julio en el Perú en homenaje a la fundación de la primera Escuela Normal de Varones, creada por José de San Martín en 1822, hecho que marcó el inicio de la formación profesional de docentes en el país. Desde entonces, la fecha se ha consolidado como un reconocimiento a quienes contribuyen diariamente al desarrollo de la educación nacional.
Frases para dedicar por el Día del Maestro
- Feliz Día del Maestro. Gracias por enseñar con paciencia, dedicación y amor.
- Educar es dejar huellas en el corazón de cada estudiante. Gracias, maestro.
- Un buen maestro inspira, motiva y transforma vidas.
- Gracias por sembrar conocimiento y cosechar sueños.
- Feliz Día del Maestro a quienes hacen del aula un lugar de esperanza.
- Enseñar es un arte, y tú lo haces con excelencia.
- Un maestro no solo enseña materias, también enseña valores.
- Gracias por creer en el potencial de cada estudiante.
- La educación cambia el mundo, y tú eres parte de ese cambio.
- Feliz Día del Maestro, por tu vocación y entrega incondicional.
- Un maestro deja huellas que el tiempo no puede borrar.
- Gracias por guiar con sabiduría cada paso del aprendizaje.
- Enseñar es encender una llama, no llenar un recipiente.
- Tu dedicación construye futuros mejores.
- Feliz Día del Maestro, por tu labor invaluable.
- Un gran maestro enseña desde el corazón.
- Gracias por tu paciencia infinita y compromiso constante.
- La enseñanza es el legado más grande que puede dejar una persona.
- Tú no solo enseñas, también inspiras vidas.
- Feliz Día del Maestro a quienes forman generaciones.
- Un maestro cambia el mundo un estudiante a la vez.
- Gracias por convertir cada clase en una oportunidad de aprender.
- Tu vocación es un ejemplo de amor por la educación.
- Feliz Día del Maestro, por tu entrega y dedicación diaria.
- Educar es construir el futuro, y tú lo haces posible.
- Gracias por tu esfuerzo y compromiso con la enseñanza.
- Un maestro verdadero enseña con el ejemplo.
- Tu labor es una de las más importantes de la sociedad.
- Feliz Día del Maestro, por guiar con sabiduría y paciencia.
- Gracias por ser un maestro que deja huella para siempre.
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