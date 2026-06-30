¿El lunes 6 de julio es feriado? Conoce quiénes descansan y por qué se otorga día libre

El lunes 6 de julio de 2026 ha generado dudas entre miles de trabajadores y estudiantes sobre si será considerado feriado o día no laborable en el Perú. La fecha coincide con la celebración del Día del Maestro, una conmemoración dedicada a reconocer la labor de los docentes en la formación de las nuevas generaciones. Sin embargo, el descanso no alcanza a toda la población, sino únicamente a un grupo específico.

¿El 6 de julio es feriado en el Perú?

La respuesta es no. El 6 de julio de 2026 no figura como feriado nacional ni como día no laborable para el sector público o privado. No obstante, el Ministerio de Educación (Minedu) establece esta fecha como un día de descanso para los docentes del país en reconocimiento a su trabajo y compromiso con la enseñanza, por lo que miles de maestros no desarrollarán actividades académicas.

El Día del Maestro es una ocasión clave para reconocer la vocación, entrega y el papel fundamental que desempeñan los docentes.

El beneficio está dirigido a los profesores que laboran en instituciones educativas públicas y privadas, quienes cuentan con un día libre por la conmemoración del Día del Maestro. En la mayoría de colegios, las clases se suspenden durante esa jornada y las actividades escolares se reanudan al día siguiente, conforme a la programación de cada institución educativa.

Cabe señalar que, al no tratarse de un feriado nacional, las entidades públicas, bancos, centros comerciales y empresas privadas atenderán con normalidad el lunes 6 de julio de 2026. Solo las instituciones educativas que otorguen el descanso a sus docentes podrían suspender las clases o adecuar sus actividades por la celebración del Día del Maestro.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 6 de julio?

El Día del Maestro se celebra cada 6 de julio en homenaje a la creación de la primera Escuela Normal de Varones del Perú, fundada en 1822 por el libertador José de San Martín. Desde entonces, la fecha busca reconocer el aporte de los docentes al desarrollo del país y destacar el papel fundamental que desempeñan en la educación de niños, adolescentes y jóvenes.