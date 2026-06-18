Minedu adelanta el cierre del año escolar 2026 en estos colegios a nivel nacional: ¿cuáles son y por qué?

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que adelantará el cierre del año escolar 2026 en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en el norte del país, como medida preventiva ante la posible ocurrencia de un fenómeno El Niño. La decisión busca proteger la integridad de estudiantes y docentes sin afectar el desarrollo de las actividades académicas.

La medida será aplicada en los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash, donde estudian un total de 1.373 alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Según informó el Minedu, la modificación del calendario escolar permitirá que las clases concluyan el 2 de diciembre de 2026, antes de la fecha prevista inicialmente.

Como medida preventiva, el Minedu ajustará el calendario escolar en los COAR.

La titular del sector, María Esther Cuadros, explicó que esta decisión responde a una evaluación técnica realizada por la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE), la cual tomó en cuenta los reportes y alertas emitidos por organismos especializados en meteorología y gestión del riesgo.

¿Cómo se reorganizarán las clases en estos colegios COAR?

Para garantizar el cumplimiento de las horas lectivas establecidas en el año escolar, el Minedu implementará una recalendarización de actividades. Como parte de este ajuste, se dictarán clases durante los feriados del 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre. Además, la semana de gestión prevista entre el 12 y el 16 de octubre será destinada al desarrollo de actividades académicas, mientras que el 7 de agosto también habrá clases regulares.

De manera complementaria, el sector Educación coordinará con los gobiernos regionales la ejecución de acciones de mantenimiento preventivo en los colegios priorizados y mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas. El objetivo es adoptar medidas oportunas que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger a toda la comunidad escolar frente a posibles emergencias.

El Minedu precisó que esta decisión forma parte de una estrategia de prevención y no representa una reducción del contenido académico. Por el contrario, busca asegurar que los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, preservando la calidad de los aprendizajes y anticipándose a los posibles efectos del fenómeno El Niño en las regiones con mayor nivel de riesgo.