¿Cuándo regresan a clases los escolares de colegios públicos y privados tras las vacaciones de julio 2026?

Miles de estudiantes de colegios públicos y privados en todo el Perú se preparan para retomar las clases luego del descanso por las vacaciones de medio año, correspondiente al mes de julio. Tras una pausa en las actividades académicas, los escolares volverán a las aulas para continuar con el desarrollo del calendario escolar 2026 y cumplir con la programación establecida por el Ministerio de Educación (Minedu).

¿Cuándo vuelven a clases los colegios públicos y privados luego de las vacaciones?

En el caso de las instituciones educativas públicas, el retorno a clases está previsto para el lunes 10 de agosto de 2026, fecha en la que docentes y alumnos reanudarán las actividades pedagógicas. A partir de ese día, las escuelas continuarán con el avance de las competencias y contenidos programados para el presente año.

Por su parte, los colegios privados también retomarán las clases en los primeros días de agosto. No obstante, la fecha exacta dependerá del calendario académico de cada institución educativa, ya que estos centros cuentan con autonomía para establecer la duración de sus vacaciones de medio año, pero respetando el número mínimo de horas lectivas exigidas por el Minedu.

El lunes 10 de agosto de 2026 es el retorno a clases tras las vacaciones por mitad de año.

Cabe señalar que las vacaciones escolares de invierno se programaron del 27 de julio al 7 de agosto, lo que generó que el descanso de los estudiantes abarcara un total de 12 días libres coincidiendo con las Fiestas Patrias. Mientras tanto, los docentes ejecutaron sus labores de planificación y organización.

Con el reinicio de las clases, los escolares continuarán con las evaluaciones, proyectos y actividades previstas en la planificación educativa. Además, los colegios deberán mantener las medidas de organización y seguridad para garantizar un adecuado desarrollo de las jornadas escolares durante los meses restantes del año.

Cronograma del año escolar 2026 según el Minedu

De acuerdo con la Norma Técnica del Ministerio de Educación (Minedu), el año escolar 2026 para las instituciones educativas públicas se organiza en 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, distribuidas en cuatro bloques de clases. Revisa las fechas pendientes para la mitad del año: