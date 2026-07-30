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Temblor en Perú HOY, jueves 30 de julio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte en tiempo real sobre los últimos sismos en el país. Revisa el epicentro y magnitud de los movimientos.

Angie De La Cruz
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta el epicentro y magnitud del último sismo de HOY, jueves 30 de julio
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta el epicentro y magnitud del último sismo de HOY, jueves 30 de julio | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Perú se mantiene en constante alerta debido a los temblores que se registran a nivel nacional. En esta contexto, es importante revisar el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos en el país y en la nota de Líbero, podrás acceder a toda la información actualizada y EN VIVO sobre la magnitud y epicentro.

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Temblor en Perú HOY, 30 de julio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

09:32
30/7/2026

Bienvenidos

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el temblor de hoy, jueves 30 de julio, con información actualizada sobre la magnitud, epicentro y ubicación del sismo registrado en Perú.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 a 72 horas tras un sismo u otro desastre. Se recomienda incluir:

  • Agua potable (al menos 2 litros por persona).
  • Alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas, galletas y frutos secos.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso personal.
  • Linterna con pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas o de manivela.
  • Batería portátil (power bank) y cargadores para el celular.
  • Mascarillas, alcohol en gel, jabón y papel higiénico.
  • Ropa de abrigo, una muda de ropa y una manta ligera.
  • Silbato, guantes y una herramienta multiusos.
  • Dinero en efectivo en billetes de baja denominación.
  • Copias de documentos importantes, guardadas en una bolsa impermeable.
  • Llaves de la vivienda y del vehículo.
  • Artículos especiales para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, si corresponde.
  • Alimento, agua y accesorios básicos para las mascotas.
mochila de emergencia

Una mochila de emergencia es un kit esencial para sobrevivir.

Es importante mantener la mochila en un lugar de fácil acceso y revisar periódicamente el estado y la fecha de vencimiento de los productos para que esté siempre lista ante una emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Estas son las principales recomendaciones:

  • Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar.
  • Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías, lámparas y objetos que puedan caer.
  • Ubícate en una zona segura previamente identificada dentro de la vivienda, oficina o edificio.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, muros y fachadas de edificios.
  • Si conduces un vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanece dentro del automóvil hasta que termine el movimiento.
  • No utilices ascensores durante ni inmediatamente después del sismo.
  • Ten a la mano tu mochila de emergencia y sigue las indicaciones de las autoridades.
  • Una vez finalizado el movimiento, evacúa de manera ordenada si es necesario y mantente alerta ante posibles réplicas.
  • Si te encuentras en la costa y el sismo fue fuerte o prolongado, dirígete hacia zonas altas ante el riesgo de tsunami y sigue las instrucciones de las autoridades.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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