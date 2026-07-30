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Temblor en Perú HOY, jueves 30 de julio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte en tiempo real sobre los últimos sismos en el país. Revisa el epicentro y magnitud de los movimientos.
El Perú se mantiene en constante alerta debido a los temblores que se registran a nivel nacional. En esta contexto, es importante revisar el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos en el país y en la nota de Líbero, podrás acceder a toda la información actualizada y EN VIVO sobre la magnitud y epicentro.
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Temblor en Perú HOY, 30 de julio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP
Bienvenidos
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el temblor de hoy, jueves 30 de julio, con información actualizada sobre la magnitud, epicentro y ubicación del sismo registrado en Perú.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 a 72 horas tras un sismo u otro desastre. Se recomienda incluir:
- Agua potable (al menos 2 litros por persona).
- Alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas, galletas y frutos secos.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso personal.
- Linterna con pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas o de manivela.
- Batería portátil (power bank) y cargadores para el celular.
- Mascarillas, alcohol en gel, jabón y papel higiénico.
- Ropa de abrigo, una muda de ropa y una manta ligera.
- Silbato, guantes y una herramienta multiusos.
- Dinero en efectivo en billetes de baja denominación.
- Copias de documentos importantes, guardadas en una bolsa impermeable.
- Llaves de la vivienda y del vehículo.
- Artículos especiales para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, si corresponde.
- Alimento, agua y accesorios básicos para las mascotas.
Una mochila de emergencia es un kit esencial para sobrevivir.
Es importante mantener la mochila en un lugar de fácil acceso y revisar periódicamente el estado y la fecha de vencimiento de los productos para que esté siempre lista ante una emergencia.
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Estas son las principales recomendaciones:
- Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar.
- Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías, lámparas y objetos que puedan caer.
- Ubícate en una zona segura previamente identificada dentro de la vivienda, oficina o edificio.
- Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, muros y fachadas de edificios.
- Si conduces un vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanece dentro del automóvil hasta que termine el movimiento.
- No utilices ascensores durante ni inmediatamente después del sismo.
- Ten a la mano tu mochila de emergencia y sigue las indicaciones de las autoridades.
- Una vez finalizado el movimiento, evacúa de manera ordenada si es necesario y mantente alerta ante posibles réplicas.
- Si te encuentras en la costa y el sismo fue fuerte o prolongado, dirígete hacia zonas altas ante el riesgo de tsunami y sigue las instrucciones de las autoridades.
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