Temblor en Perú HOY, jueves 30 de julio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según el IGP

El Perú se mantiene en constante alerta debido a los temblores que se registran a nivel nacional. En esta contexto, es importante revisar el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos en el país y en la nota de Líbero, podrás acceder a toda la información actualizada y EN VIVO sobre la magnitud y epicentro.

Temblor en Perú HOY, 30 de julio EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP 09:32 Bienvenidos Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el temblor de hoy, jueves 30 de julio, con información actualizada sobre la magnitud, epicentro y ubicación del sismo registrado en Perú.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 a 72 horas tras un sismo u otro desastre. Se recomienda incluir:

Agua potable (al menos 2 litros por persona).

Alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas, galletas y frutos secos.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso personal.

Linterna con pilas de repuesto.

Radio portátil a pilas o de manivela.

Batería portátil (power bank) y cargadores para el celular.

Mascarillas, alcohol en gel, jabón y papel higiénico.

Ropa de abrigo, una muda de ropa y una manta ligera.

Silbato, guantes y una herramienta multiusos.

Dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Copias de documentos importantes, guardadas en una bolsa impermeable.

Llaves de la vivienda y del vehículo.

Artículos especiales para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, si corresponde.

Alimento, agua y accesorios básicos para las mascotas.

Una mochila de emergencia es un kit esencial para sobrevivir.

Es importante mantener la mochila en un lugar de fácil acceso y revisar periódicamente el estado y la fecha de vencimiento de los productos para que esté siempre lista ante una emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Estas son las principales recomendaciones: