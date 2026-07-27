Los feriados 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias generan gran incertidumbre entre los usuarios que requieren realizar depósitos, retiros o trámites bancarios. Durante estas fechas, las principales entidades financieras del Perú, como BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación, suspenderán la atención en sus agencias a nivel nacional.

No obstante, los clientes podrán continuar realizando diversas operaciones a través de los canales digitales y otros servicios habilitados. Asimismo, todos los que tengan pagos pendientes o trámites por efectuar deben estar atentos, ya que la atención presencial en varias instituciones bancarias se verá afectada por las festividades.

Fiestas Patrias: ¿BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más atenderán este 28 y 29 de julio?

¿BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más atenderán este 28 y 29 de julio?

El panorama para el 28 y 29 de julio, fechas centrales de las celebraciones por Fiestas Patrias, cambiará totalmente. Las agencias de las principales entidades financieras no ofrecerán atención, información que debe ser considerada por los usuarios.

Instituciones como BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación permanecerán cerradas. La atención presencial se reanudará una vez finalicen los días festivos, siguiendo el horario habitual de cada banco.

Sin embargo, en ambas fechas sí se podrá seguir utilizando varios servicios a través de canales alternativos. Entre las opciones disponibles se encuentran los cajeros automáticos, agentes bancarios autorizados, aplicaciones móviles, banca por internet y plataformas de pagos y transferencias digitales. Estas alternativas garantizan que los clientes puedan realizar sus operaciones financieras sin inconvenientes durante esos días.

¿Qué otros servicios se suspenderán este 28 y 29 de julio?

Durante estos dos feriados, las entidades del Estado han decidido suspender completamente la atención al público. Organismos como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ofrecerán servicio en sus sedes presenciales.

En el sector salud, los centros de salud también han interrumpido las consultas ambulatorias y las citas programadas. Pese a ello, los hospitales y clínicas continuarán operando, aunque solo brindarán servicios de guardia y atenderán emergencias críticas.