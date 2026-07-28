Primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: hora, canal y anuncios clave este 28 de julio

La presidenta electa de la República, Keiko Fujimori, asumirá el mando del país este martes 28 de julio y brindará su primer discurso oficial ante el Congreso. Su esperado Mensaje a la Nación marcará el inicio de su gestión y abordará temas clave como la seguridad ciudadana, la recuperación económica y las medidas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño (FEN) en el Perú.

La lideresa de Fuerza Popular llega al Palacio de Gobierno tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al excongresista Roberto Sánchez, luego de haber participado previamente en tres procesos electorales entre 2011 y 2021. Su intervención será seguida por autoridades nacionales, representantes de los poderes del Estado y delegaciones internacionales.

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: hora, canal y dónde ver el discurso presidencial

La ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori se realizará el martes 28 de julio de 2026 en el hemiciclo del Congreso de la República, ubicado en Lima. Tras el acto protocolar, está previsto que el Mensaje a la Nación hoy en vivo inicie alrededor del mediodía y sea transmitido por los principales medios de comunicación nacionales y las señales oficiales habilitadas para la cobertura del evento por Fiestas Patrias.

Datos principales del evento:

Fecha : martes 28 de julio de 2026.

: martes 28 de julio de 2026. Lugar : Hemiciclo del Congreso de la República, Lima.

: Hemiciclo del Congreso de la República, Lima. Hora estimada : 12:00 p. m.

: 12:00 p. m. Transmisión: La transmisión en vivo estará disponible en los canales oficiales de la Presidencia, medios peruanos y TV Perú (canal 7 en señal abierta/TDT y 707 en Movistar TV).

Keiko Fujimori: los anuncios más importantes de su primer Mensaje a la Nación 2026

El primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori estará centrado en tres grandes áreas que marcarán la agenda inicial de su gobierno: seguridad, economía y unidad política.

En materia de seguridad ciudadana , se prevé el anuncio de nuevas estrategias contra el crimen organizado y la creación de un comando unificado permanente para reforzar la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

, se prevé el anuncio de nuevas estrategias contra el crimen organizado y la creación de un comando unificado permanente para reforzar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Respecto a la economía , la mandataria electa presentará medidas destinadas a impulsar la reactivación económica, promover inversiones, reducir trabas administrativas y fortalecer programas sociales como Pensión 65.

, la mandataria electa presentará medidas destinadas a impulsar la reactivación económica, promover inversiones, reducir trabas administrativas y fortalecer programas sociales como Pensión 65. Además, su discurso incluirá un llamado al diálogo con el Congreso y otros sectores de la sociedad, con el objetivo de generar acuerdos en un escenario político que mantiene posiciones divididas.

¿Cuánto durará el primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori?

El Mensaje a la Nación del 28 de julio no cuenta con un tiempo de duración definido por ley. A lo largo de los últimos años, los discursos presidenciales han tenido distintas extensiones. Para su primera intervención como mandataria, Keiko Fujimori prevé ofrecer un mensaje de menos de una hora, según indicó Carlos Díaz Rosillo, cercano a la presidenta electa, en declaraciones a Exitosa.

"Va a ser un discurso de poco menos de una hora aproximadamente. Por más bueno que sea el discurso, nadie quiere escuchar una exposición de cuatro o cinco horas. Se espera que este sea un discurso de poco menos de una hora; quizás llegue a la hora con los aplausos y las interrupciones, pero será un discurso de unidad, donde va a repetir algunos de los temas que ha venido planteando a lo largo de esta transición presidencial, como el discurso que dio cuando le presentaron las credenciales", señaló Carlos Díaz Rosillo a Exitosa.

El Mensaje a la Nación 2026 será uno de los momentos políticos más importantes de las celebraciones por la Independencia del Perú, pues permitirá conocer las primeras prioridades y compromisos del nuevo gobierno.