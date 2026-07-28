Temblor en Perú HOY, martes 28 de julio de 2026 EN VIVO: conoce el epicentro y la magnitud del último sismo reportado por el IGP

El temblor de hoy en Perú continúa siendo monitoreado en tiempo real por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de reportar la actividad sísmica registrada en el territorio nacional. Revisa aquí el informe actualizado del último sismo, su magnitud, ubicación del epicentro y las principales recomendaciones para actuar ante un movimiento telúrico.

Temblor HOY, 28 de julio de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú reportado por el IGP 09:47 Temblor hoy en Chimbote - Fecha: 28/07/2026 - Hora: 08:24:25 - Magnitud: 5.5 - Profundidad: 27 km - Latitud: -9.86 - Longitud: -80.49 - Intensidad: II-III (Chimbote) - Epicentro: A 227 km al suroeste de Chimbote, provincia del Santa, Áncash. 09:46 Temblor hoy en Huancavelica - Fecha: 28/07/2026 - Hora: 02:37:10 - Magnitud: 3.4 - Profundidad: 13 km - Latitud: -12.57 - Longitud: -74.39 - Intensidad: II-III (San Pedro de Coris) - Epicentro: A 2 km al este de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, Huancavelica. 09:45 Bienvenidos Sigue EN VIVO los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y conoce la información del último sismo registrado en el país hoy, martes 28 de julio de 2026. Revisa la magnitud, el epicentro, la profundidad y la ubicación exacta del movimiento telúrico.

Temblor hoy en Perú 2026: ¿cómo informa el IGP sobre los sismos?

Los datos de los movimientos telúricos registrados en Perú son recopilados por el CENSIS a través de la Red Sísmica Nacional, conformada por sensores especializados de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en diversas regiones del país. Esta infraestructura permite al Instituto Geofísico del Perú (IGP) analizar la información sísmica y emitir reportes oficiales sobre eventos como el temblor de hoy en Lima 2026 y otros sismos registrados a nivel nacional.

¿Por qué es importante tener una mochila de emergencia?

La mochila de emergencia contiene artículos básicos que permiten cubrir las principales necesidades de una familia durante las primeras horas posteriores a un desastre natural. Este equipo debe incluir elementos esenciales como agua, alimentos no perecibles, medicamentos, linterna, radio, documentos importantes y productos de higiene. Tener una mochila preparada facilita una mejor respuesta ante un sismo y contribuye a proteger la salud y seguridad de los integrantes del hogar.

Teléfonos de emergencia en Perú ante un sismo

En caso de una emergencia durante un movimiento sísmico, los ciudadanos pueden comunicarse con las siguientes líneas de ayuda para recibir asistencia y atención oportuna: