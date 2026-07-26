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Temblor en Perú HOY, domingo 26 de julio EN VIVO: revisa la magnitud y el epicentro de los sismos reportados por el IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ofrece un informe en tiempo real sobre los últimos sismos registrados hoy, domingo 26 de julio de 2026. AQUÍ más detalles.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) lleva a cabo un monitoreo constante de la actividad sísmica en tiempo real, con la finalidad de ofrecer datos actualizados sobre la magnitud, ubicación y características relevantes de cada evento sísmico registrado en el país. A continuación, los detalles del sismo más reciente ocurrido hoy, domingo 26 de julio, incluyendo el lugar específico donde se originó el movimiento telúrico.
PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 25 de julio: IGP reportó ÚLTIMO SISMO en Moquegua, ¿cuál fue la magnitud?
Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de julio de 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Bienvenidos
Consulta AQUÍ los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche correspondiente a hoy, domingo 26 de julio de 2026. Puedes revisar los números ganadores y los horarios de cada sorteo. Además, verifica EN VIVO si tu boleto ha sido premiado. Mantente atento a las actualizaciones para conocer si eres uno de los afortunados ganadores.
¿Cuál es el movimiento sísmico de mayor magnitud reportado instrumentalmente en el Perú?
El terremoto más potente registrado en Perú tuvo lugar el jueves 3 de octubre de 1974, alcanzando una magnitud de 8,0 grados. Su epicentro se localizó cerca de la costa, frente a Lima, y afectó principalmente a la capital y otras localidades del litoral.
Este sismo de alta magnitud se produjo a las 9:21 de la mañana y duró aproximadamente 90 segundos. Como resultado, se reportaron 252 fallecidos y cerca de 3.600 heridos, consolidándose como uno de los eventos sísmicos más memorables en la historia reciente de la ciudad.
Perú, ubicado en zona altamente sísmica
Este tipo de incidentes expone la necesidad de que la ciudadanía esté preparada ante movimientos telúricos, dado que Perú se sitúa en una región con alta actividad sísmica, consecuencia de la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.
¿Cómo prepararse ante un sismo?
La preparación ante un sismo resulta clave para mitigar los riesgos que este fenómeno natural conlleva. Instituciones como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) subrayan la necesidad de fomentar una cultura de prevención continua entre la ciudadanía, especialmente en Lima, una región propensa a la actividad sísmica.
Una de las estrategias más efectivas es la participación en simulacros, que pueden ser organizados por entidades oficiales o llevarse a cabo en el ámbito familiar, educativo y laboral. Estas actividades permiten a las personas adquirir las habilidades necesarias para responder adecuadamente ante un sismo de gran magnitud, lo que ayuda a reducir tanto los daños personales como materiales en caso de que ocurra un evento sísmico.
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