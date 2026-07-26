Cada cuarto domingo de julio, Perú se llena de entusiasmo y orgullo al conmemorar el Día Nacional del Pisco. Esta celebración no solo destaca una bebida emblemática, sino que también resalta un patrimonio cultural con una rica historia y tradiciones arraigadas. En 2026, las festividades se llevarán a cabo este domingo 26 de julio, y se anticipan eventos espectaculares que pondrán de relieve el valor y el sabor del pisco. ¿Qué debes saber sobre la bebida insignia del país? ¿Se anunciaron ofertas y cuáles son las mejores rutas para este domingo?

Día del Pisco: las mejores rutas y ofertas para brindar con la bebida bandera HOY, domingo 26 de julio

El Día Nacional del Pisco se celebra hoy, domingo 26 de julio de 2026, fecha oficial establecida cada cuarto domingo de julio en el Perú. A continuación, te compartimos los mejores lugares para conmemorar esta ocasión especial:

Día del Pisco: todos los detalles sobre la bebida bandera del Perú.

Expo Pisco Lima - Barranco 2026 : el evento principal, coorganizado por la Municipalidad de Lima, se llevará a cabo en el Parque Municipal de Barranco. Este festival, que celebra la cultura del pisco, abrirá sus puertas hoy desde las 10.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. en la Av. Pedro de Osma 102.

: el evento principal, coorganizado por la Municipalidad de Lima, se llevará a cabo en el Parque Municipal de Barranco. Este festival, que celebra la cultura del pisco, abrirá sus puertas hoy desde las 10.00 a. m. hasta las 9.00 p. m. en la Av. Pedro de Osma 102. En esta jornada, los asistentes podrán disfrutar de la ' Ruta de Bares y Restaurantes Recomendados ', donde se destacan lugares como Ozu , que ofrece cinco creaciones únicas para la ocasión, y el Bar Inglés del Hotel Bolívar , conocido por su ambiente acogedor.

', donde se destacan lugares como , que ofrece cinco creaciones únicas para la ocasión, y el Bar Inglés del , conocido por su ambiente acogedor. El Terraza Lima Club también formará parte de esta experiencia gastronómica. Si buscas personalizar tu visita, puedes indicar tu ubicación y preferencia de cócteles, ya sea seco, dulce, clásico o de autor, para recibir recomendaciones específicas.

también formará parte de esta experiencia gastronómica. Si buscas personalizar tu visita, puedes indicar tu ubicación y preferencia de cócteles, ya sea seco, dulce, clásico o de autor, para recibir recomendaciones específicas. En tanto, en Ica, se celebrará el Día Nacional del Pisco, comenzando a las 10.00 a. m., también con acceso gratuito para todos los asistentes. Estas actividades ofrecen una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura y la gastronomía local sin costo alguno.

Moquegua será la sede del próximo Concurso Nacional del Pisco

El Ministerio de la Producción (Produce) confirmó que Moquegua será la sede principal del Concurso Nacional del Pisco 2026. Esta decisión no solo resalta la rica tradición vitivinícola de la región, sino que también busca aumentar la visibilidad de los productores locales y potenciar la proyección de esta emblemática bebida a nivel nacional e internacional.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Producción, César Quispe Luján, en un reciente evento que contó con la participación de la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, el presidente de la Academia Peruana del Pisco, Jhony Schuler, y el alcalde provincial de Mariscal Nieto, John Larry Coayla. La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día del Pisco, que se conmemora cada cuarto domingo de julio.

¿Cuál es el origen del Pisco?

El pisco tiene su origen en el sur de Perú, específicamente en la región habitada por una comunidad de ceramistas conocida como los piskos. Estos artesanos se especializaban en la elaboración de recipientes de barro, utilizados principalmente para almacenar líquidos como la chicha. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los piskos adaptaron sus técnicas, creando tinajas de barro cocido con forma de ánforas griegas, las cuales eran revestidas internamente con cera de abejas.

Estas tinajas se emplearon para envasar y transportar el aguardiente de uva producido en la zona de Pisco. En 1574, se realizó el primer mapa conocido de Perú, donde se destacó el puerto de Pisco, ubicado al sur de la 'Ciudad de los Reyes'.