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Prensa brasileña se refirió al nivel de Sporting Cristal tras eliminación ante Bragantino: "Les faltó..."
Sporting Cristal cayó eliminado ante Bragantino por la Copa Sudamericana y la prensa brasileña no tardó en pronunciarse con firmes palabras sobre los rimenses.
Sporting Cristal no pudo lograr la hazaña y cayó por 1-0 ante Bragantino en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con lo que le dijeron adiós a los sueños de llegar a los octavos de final. Tras el pitazo final, la prensa brasileña no tardó en reaccionar y referirse al rendimiento del equipo de Roberto Mosquera.
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Prensa brasileña se refirió sobre Sporting Cristal tras eliminación ante Bragantino
El medio brasileño 'UOL' analizó el encuentro y, mediante una publicación en su sitio web, señaló que Sporting Cristal saltó al campo con la intención de defenderse al mandar un equipo replegado y que defendía muy metido en su arco. No obstante, remarcaron que pese a ello, Bragantino no pudo presentar gran peligro.
“El partido comenzó con lentitud, con pocas ocasiones para ambos equipos. Jugando ante su afición, el Bragantino intentó tomar la iniciativa, pero se topó con un Sporting Cristal bastante replegado y con una línea defensiva baja. A pesar de tener más posesión, les faltó precisión; de las pocas oportunidades que tuvieron, ninguna representó un peligro real”, mencionaron.
Prensa brasileño analizó la eliminación de Sporting Cristal ante Bragantino
Del mismo modo, el portal brasileño remarcó que no fue hasta el segundo tiempo cuando los rimenses se animaron a atacar a su rival, poniendo en aprietos a la defensa rival por medio de Hernán Barcos, su principal figura.
“Tras la pausa para hidratación, finalmente lograron crear peligro cuando Rodriguinho disparó desde el borde del área y el balón se estrelló en el poste. En la recta final, el equipo peruano se soltó más y puso en aprietos a la defensa, principalmente con Barcos, exjugador de Palmeiras y Grêmio, quien remató de cabeza hacia la portería, obligando a Cleiton a realizar una gran parada”, remarcaron.
Sporting Cristal perdió millonaria suma tras ser eliminado
Después de esta eliminación también se confirmó que la escuadra bajopontina dejó pasar un importante incentivo económico entregado por la Conmebol. Al no conseguir el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto celeste perdió la opción de obtener un bono de 600 mil dólares.
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