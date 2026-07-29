¿A qué hora empieza la Gran Parada Militar 2026 del Perú? Aviones, bomberos y unidades especiales desfilarán HOY, 29 de julio

La Gran Parada Militar 2026 del Perú se realizará este miércoles 29 de julio en la avenida Brasil, como parte de las celebraciones por el 205.º aniversario de la Independencia Nacional. El tradicional desfile contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, veteranos de guerra y delegaciones invitadas. Asimismo, incluirá exhibiciones aéreas, el despliegue de unidades especiales y diversos homenajes históricos.

Miles de ciudadanos podrán asistir como espectadores al Desfile Militar Perú 2026. Debido a la masiva concurrencia esperada, las autoridades dispondrán medidas de restricción vehicular y desplegarán un amplio operativo de seguridad en Lima, con el objetivo de garantizar el orden y la adecuada realización de esta ceremonia por Fiestas Patrias.

¿Cuándo es la Parada Militar 2026?

La Gran Parada Militar del Perú 2026 se realizará el miércoles 29 de julio, como parte de las actividades por el 205.º aniversario de la Independencia Nacional. La jornada iniciará desde tempranas horas de la mañana con los preparativos de seguridad, el despliegue de las delegaciones participantes y la organización del recorrido. El acto central del tradicional desfile está programado entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m. El cronograma oficial contempla:

10:00 a. m.: Honores a la presidenta de la República.

10:05 a. m.: Izamiento del Pabellón Nacional.

10:10 a. m.: Interpretación del Himno Nacional del Perú.

10:15 a. m.: Inicio del desfile militar.

1:00 p. m.: Honores de despedida a la presidenta de la República.

¿A qué hora es la Gran Parada Militar del Perú 2026?

Para quienes buscan saber a qué hora es la Parada Militar 2026, el desfile militar iniciará oficialmente a las 10:15 de la mañana, luego de los actos protocolares previos.

La ceremonia iniciará con la presentación de la Gran Banda de Músicos Conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, ingresarán la escolta conjunta, el Estado Mayor, las delegaciones invitadas, los veteranos de guerra y los representantes de las principales instituciones militares y policiales. Uno de los momentos más esperados será el sobrevuelo de aeronaves, siempre que las condiciones climáticas sean favorables. Asimismo, la actividad podrá seguirse mediante las transmisiones oficiales en vivo de la Parada Militar.

¿Dónde será la Parada Militar 2026 en Perú?

La Gran Parada Militar del Perú 2026 tendrá como escenario principal la avenida Brasil, ubicada entre los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, donde se habilitarán las zonas destinadas para autoridades, invitados especiales y asistentes al tradicional desfile.

El Ministerio de Defensa informó que las tribunas oficiales estarán habilitadas únicamente para las personas que cuenten con invitación. Sin embargo, el público podrá observar el Desfile Militar 2026 desde otros sectores autorizados de la avenida Brasil, respetando las zonas de seguridad establecidas.

¿Qué instituciones participarán en la Parada Militar?

La edición 2026 contará con la participación de diversas instituciones vinculadas con la defensa, la seguridad y la atención de emergencias del país. Entre los participantes estarán:

Ejército del Perú.

Marina de Guerra del Perú.

Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Policía Nacional del Perú (PNP).

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional.

Delegaciones invitadas nacionales e internacionales.

Conoce la hora de inicio de la Gran Parada Militar 2026

La Fuerza Aérea del Perú tendrá una participación destacada con cinco compañías terrestres, incluida una formación histórica que rendirá homenaje a la 72.ª Compañía de Paracaidistas, vinculada a una de las primeras operaciones aerotransportadas del continente americano. También desfilará una compañía de combate urbano integrada por mujeres que han participado en operativos de emergencia y labores de apoyo durante la pandemia del COVID-19 y eventos asociados al fenómeno de El Niño. Asimismo, se exhibirán unidades de Fuerzas Especiales con equipos modernos para operaciones en diversas zonas del país.

El componente aéreo de la Gran Parada Militar del Perú 2026 incluirá el sobrevuelo de helicópteros de instrucción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de aeronaves empleadas en misiones especiales. Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú presentará sus unidades de emergencia, vehículos especializados y equipos de rescate urbano, con la participación del grupo USAR y Kayra, la reconocida perrita rescatista que formó parte de operaciones internacionales. También se mostrarán autobombas, ambulancias y unidades utilizadas para atender incendios, rescates vehiculares y otras emergencias.

¿Qué calles estarán cerradas por la Gran Parada Militar del Perú 2026?

Debido al desarrollo de la ceremonia, se aplicará el cierre temporal de la avenida Brasil y de diversas calles cercanas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. Las restricciones comprenderán zonas próximas al Campo de Marte y al óvalo Bolognesi, por lo que las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación. Entre las principales vías alternas sugeridas figuran:

Avenida Sucre.

Avenida Tingo María.

Avenida Salaverry.

Avenida General Vivanco.

Avenida Venezuela.

Avenida Arica.

Avenida Alfonso Ugarte.

Avenida Guzmán Blanco.

Desvíos vehiculares por la Gran Parada Militar 2026

El Ministerio de Defensa recomendó a los ciudadanos respetar las indicaciones del personal encargado del control vehicular y utilizar las rutas alternativas para evitar inconvenientes durante la jornada.