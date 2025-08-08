Retiro ONP de S/ 26,750 en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá retirar?

El retiro ONP 2025 de hasta 26,750 soles genera gran interés público, puesto que aún está pendiente su aprobación en el Congreso de la República. El desembolso de hasta 5 UIT de la Oficina de Normalización Previsional busca equiparar los beneficios que reciben los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) con los afiliados a la AFP.

Si bien el proyecto de ley, que permitiría el retiro ONP, está un paso más adelante que la iniciativa que propone el octavo desembolso AFP, aún está pendiente. En este marco, surgen dudas respecto a su procedimiento de desembolso y cuándo se podrá hacer efectivo el acceso al dinero, en medio de la actual situación económica del país.

¿Cómo se realizará el retiro de 26,750 soles de la ONP?

Es importante precisar que la propuesta legislativa, que permitiría el retiro voluntario de hasta 5 UIT de los fondos, fue presentada por la congresista Margot Palacios, y tiene como objetivo beneficiar a 4.7 millones de afiliados y exafiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Respecto al procedimiento de retiro, se tiene en consideración que la solicitud podría realizarse de forma virtual o presencial, una vez que la ley sea reglamentada. Además, el desembolso se efectuaría de manera escalonada: 1 UIT cada 30 días hábiles, comenzando el primer pago dentro de los primeros 20 días hábiles tras la presentación de la petición.

¿Cuándo sería el retiro de ONP 2025?

La propuesta de retiro ONP ya fue aprobada en la Comisión de Economía del Congreso; sin embargo, no tiene fecha definida para su discusión en el pleno del Congreso, por lo que aún queda un largo camino por recorrer, al igual que el proyecto de ley de retiro de la Administradora de Fondos de Pensiones.

La propuesta del retiro ONP 2025 aún falta que sea debatida y votada en el Pleno.

Los pasos faltantes para que el retiro de la Oficina de Normalización Previsional de hasta S/ 26,750 sea una realidad son: la aprobación del Pleno, revisión por parte del Ejecutivo, promulgación o posible observación y su posterior publicación en el diario oficial El Peruano. Le recomendamos que se mantenga informado de las últimas noticias.