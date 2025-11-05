- Hoy:
ALERTA con Costco: la cadena abrirá NUEVAS SUCURSALES en CDMX y otras ciudades, pero excluirá un estado
Costco proyecta ampliar su presencia en México, enfocándose en establecer tiendas en urbes con poblaciones superiores a 500,000 habitantes.
Costco, la reconocida cadena estadounidense de tiendas al por mayor, continúa consolidando su presencia en México, donde es popular entre familias numerosas y negocios que buscan productos en tamaños jumbo. Con planes de expansión para finales de 2025 y 2026, la empresa sorprende con nuevas aperturas estratégicas, aunque no todos los estados del país contarán con una sucursal próximamente.
Con estas nuevas tiendas, Costco fortalece su presencia en México.
Costco México abrirá una nueva sucursal en CDMX
Según anunció Mauricio Talayero, director financiero de Costco México, durante el Retail Day México 2025, la compañía abrirá una nueva tienda en la Ciudad de México. La sucursal estará ubicada en División del Norte #3443, en la alcaldía Coyoacán, y se espera que las obras de construcción comiencen en enero de 2026.
Coyoacán, conocida por su combinación de zonas residenciales y comerciales, representa un mercado estratégico para Costco, debido al creciente poder adquisitivo de sus habitantes. Aunque aún no hay una fecha oficial de apertura, el directivo adelantó que la tienda podría iniciar operaciones durante el segundo semestre de 2026.
Próximamente, la compañía dará más detalles sobre esta apertura, que se sumará a las cinco sucursales que actualmente operan en la capital, consideradas entre las más rentables de México.
Exclusiones estratégicas en la expansión de Costco
Además de la apertura en la Ciudad de México, Costco planea extender su presencia a estados como Durango, Tamaulipas, Guanajuato e Hidalgo, siguiendo su estrategia de llegar a mercados con al menos medio millón de habitantes. Sin embargo, algunos estados todavía quedan fuera de los planes inmediatos.
Mauricio Talayero señaló que Oaxaca no está incluida en la expansión a corto plazo, citando riesgos operativos derivados de manifestaciones frecuentes. Mientras tanto, otros estados, como Durango y Tampico, sí forman parte de la estrategia futura.
¿Qué sucursales de Costco están disponibles en México?
Según su sitio web oficial, Costco dispone actualmente de 43 tiendas distribuidas a lo largo de México, desde Tijuana hasta Cancún, lo que refleja su extensa presencia en el país. A continuación, se detallan:
- Aguascalientes: 1
- Baja California: 3
- Baja California Sur: 1
- Chihuahua: 2
- Coahuila: 2
- Ciudad de México: 6
- Estado de México: 6
- Guanajuato: 3
- Jalisco: 4
- Michoacán: 1
- Morelos: 1
- Nuevo León: 3
- Puebla: 1
- Querétaro: 1
- Quintana Roo: 1
- San Luis Potosí: 1
- Sinaloa: 1
- Sonora: 1
- Tabasco: 1
- Veracruz: 2
- Yucatán: 1
- 1
