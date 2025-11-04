Mediante un trabajo de investigación del medio WJCL 22 News, se conoció que el hombre señalado como responsable del asesinato de un joven de 18 años en un Walmart de Whitemarsh Island, en Estados Unidos, se encontraba bajo libertad condicional, esto luego de haber sido condenado por un apuñalamiento violento que se llevó a cabo hace dos años. AQUÍ todo lo que se sabe sobre el caso.

Walmart: asesino de joven estaba con libertad condicional tras un apuñalamiento anterior

Recientemente, se llevó a cabo el arresto y la sentencia de Delano Middleton, un hombre 48 años que se encontraba bajo libertad condicional cuando, según la policía, y que apuñaló de manera mortal JT Schroeder, un joven de 18 años, en el exterior de un Walmart ubicado en la autopista 80, en el país de Trump.

Al respecto, los investigadores señalaron que una discusión entre ambos terminó en un ataque que dejó al adolescente con múltiples heridas de arma blanca. Tras lo sucedido, el historial delictivo de Middleton es alarmante y se relaciona directamente con este nuevo crimen.

Cabe precisar que, en el 2021, fue arrestado por apuñalar a una mujer durante un robo en una instalación de U-Haul. En ese incidente, Middleton él usó un cuchillo plegable de seis pulgadas para atacar a un gerente y posteriormente robó un camión de la empresa antes de escapar.

Pese a enfrentar varios cargos graves, que incluían agresión con agravantes y robo, los registros judiciales señalaron que Delano solo fue procesado por uno de ellos, cumpliendo una condena de dos años antes de ser liberado en diciembre de 2023. Menos de dos años después de su salida, continúa enfrentando graves acusaciones de apuñalamiento, incluso, sin tomar en cuenta las consecuencias fatales.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de este estado en EE. UU.?

Ante todo lo sucedido, la Fiscalía del Condado de Chatham ha decidido no emitir comentarios, ni citar regulaciones que podrían limitar las declaraciones públicas que podrían influir en la imparcialidad del juicio.

Por su parte, WJCL 22 News, intentó contar con el Departamento de Supervisión Comunitaria de Georgia para obtener detalles sobre las condiciones de la libertad condicional de Middleton, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna. Asimismo, Middleton renunció a su primera comparecencia ante el tribunal y se le ha denegado la fianza. Su próxima audiencia está programada para el 20 de noviembre.