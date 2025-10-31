Recientemente, se resaltó el gran rol que cumplió un trabajador de Walmart en Beatrice, en Estados Unidos, quien no dudó en intervenir para ayudar a una mujer que, según informes policiales, se encontraba retenida en contra de su voluntad. La acción del empleado fue reconocida y también confirmó la detención del hombre que habría atacada a la señorita. ¿Qué pasó? Esto se sabe.

Walmart: arrestan a hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda

A través de 'Wowt' y otros medios policiales confirmaron la última acción de la Oficina del Sheriff del Condado de Gage: el arresto inmediato de Justis Barnhouse, un hombre de 31 años, esto luego que se compartiera un preocupante aviso de un empleado de la empresa estadounidense, Walmart.

Y es que, según los reportes, el empleado alertó a las autoridades sobre una mujer que afirmó haber estado retenida en contra de su voluntad durante dos días y que había sido estrangulada en diversas ocasiones.

Según sus declaraciones y el informe, esta situación se llevó a cabo en el establecimiento de la tienda americana, donde la mujer logró captar la atención de un trabajador, quien la condujo al baño para que pudiera compartir su experiencia. No obstante, no se revelaron más detalles personales sobre este caso.

¿Qué pasó con el agresor de mujer que pidió ayuda en Walmart?

En medio de este contexto y según la información brindada por las autoridades, Barnhouse fue encarcelado en el Condado de Gage, y ahora enfrenta cargos por agresión por estrangulamiento y agresión doméstica de tercer grado. Asimismo, se reveló que él cuenta con dos antecedentes penales.

En tanto, hasta el cierre de esta nota, no se había establecido una fecha para la audiencia judicial. Beatrice, lugar donde ocurrió este hecho, se localiza a aproximadamente 100 millas de Omaha, en la nación de Donald Trump.