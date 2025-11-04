Recientemente, la policía de Clemson, en Estados Unidos, tras un exhaustivo trabajo de investigación y verificación, confirmó que no existe ninguna amenaza activa para la comunidad, esto luego de recibir un aviso sobre una presunta bomba en una tienda Walmart. Las autoridades no dudaron en resaltar que no existe ahora ningún riesgo para el público. ¿Qué pasó? Esto se reveló al respecto.

Walmart de Clemson: reportan evacuación tras amenaza de bomba en tienda

'7 News' y otros portales informaron la última acción que tomó el Departamento de Policía de Clemson, la cual reportó una amenaza recibida poco antes de las 21:00 en el Walmart Neighborhood Market, ubicado en Old Greenville Highway, en el país americano.

En respuesta frente al incidente internacional, se movilizaron agentes de policía, bomberos y servicios médicos de emergencia de la Universidad de Clemson, así como el escuadrón antibombas de la Oficina del Sheriff del Condado de Anderson, quienes realizaron un correcto registro del establecimiento.

Por su parte, las autoridades locales señalaron que el edificio de la tienda estadounidense fue despejado y se encuentra seguro, así como la situación de los trabajadores y consumidores.

