PELIGRO en Walmart: hombre de Jacksonville es arrestado por presuntamente FILMAR EN SECRETO debajo del vestido de una mujer

El 1 de noviembre, la Policía del Sheriff de Jacksonville arrestó a Javien Tarrence por grabar en secreto bajo la ropa de una mujer en un Walmart de Collins Road.

María Zapata
Javien Smith fue arrestado por grabar a una mujer en Walmart.
Javien Smith fue arrestado por grabar a una mujer en Walmart. | Composición: María Zapata / Líbero
Un inquietante incidente ocurrido en el Walmart de Collins Road, en Estados Unidos, ha dejado a la comunidad alarmada. La Oficina del Sheriff de Jacksonville confirmó el arresto de Javien Tarrence Smith, acusado de grabar de manera secreta a una mujer mientras realizaba sus compras.

Walmart Arresto

Javien Smith fue arrestado por grabar a una mujer en Walmart.

Hombre de Jacksonville es arrestado por presuntamente grabar en secreto a una mujer en Walmart USA

El hecho ocurrió el 3 de julio, cuando Smith, según la investigación, utilizó su teléfono móvil para capturar imágenes debajo del vestido de la víctima. Un testigo presenció el comportamiento sospechoso, confrontó al hombre y verificó las fotos en su teléfono, lo que llevó a que se alertara a la policía.

"La policía fue llamada al Walmart después de que alguien reportara el incidente", indicó la Oficina del Sheriff de Jacksonville. Las cámaras de seguridad de la tienda confirmaron la versión de la mujer, mostrando a Smith inclinarse de manera inapropiada cerca de ella.

Evidencia clave y antecedentes del acusado

Gracias al uso de tecnología de reconocimiento facial, los detectives pudieron identificar a Smith, quien posteriormente fue reconocido por la víctima en una rueda de reconocimiento fotográfica. La JSO destacó que Smith ya contaba con antecedentes por un delito similar, lo que reforzó la decisión de proceder con su arresto.

"Los videos de vigilancia y el reconocimiento facial jugaron un papel importante en la resolución del caso", afirmó Action News Jax, enfatizando cómo la combinación de tecnología y testimonio ciudadano fue crucial para llevar el caso a la justicia. A pesar de que Smith negó cualquier conducta indebida durante el interrogatorio, la evidencia acumulada fue suficiente para su detención y procesamiento.

Este arresto en Walmart USA resalta la importancia de la vigilancia y de la intervención de los testigos ante comportamientos sospechosos, especialmente en lugares públicos como los supermercados. La Oficina del Sheriff de Jacksonville reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad y la protección de los ciudadanos frente a delitos de este tipo.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

