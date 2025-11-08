- Hoy:
ALERTA en Walmart de Woodbridge: reportan arresto de hombre que amenazó con "matar a todos" en tienda y provocó evacuación
Un hombre fue arrestado luego de lanzar amenazas de muerte en el interior de un Walmart en Woodbridge, donde afirmó que "mataría a todos los hombres" del local.
Recientemente, un hombre fue arrestado tras amenazar con "matar a todos los hombres" en una tienda Walmart de Woodbridge y provocar una evacuación inmediata del local en horas de la mañana. Según la policía local, se registraron varias llamadas al 911 desde el centro comercial situado en la Ruta 9, en EE. UU.
Frente a este hecho, algunos testigos decidieron relatar que el individuo, visiblemente alterado por cuestiones relacionadas con la trata de personas y la religión, asustó a todos al asegurar estar armado. Las autoridades actuaron lo más rápido posible para salvaguardar la seguridad de los clientes y empleados presentes en el lugar. ¿Qué pasó y qué cargos enfrenta ahora el sujeto?
PUEDES VER: ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Arrestan a hombre que amenazó con "matar a todos" en Walmart y provocó evacuación
Este 6 de noviembre, varios agentes de seguridad evacuaron de forma rápida un Walmart en Woodbridge y reportaron el arresto oportuno de un hombre que lanzaba amenazas alarmantes en el establecimiento. La policía local y los medios, tales como 'nj1015.com' informaron que no se encontró ninguna arma durante la intervención del individuo ni en la tienda.
Arrestan a hombre que amenazó con "matar a todos" en Walmart y provocó evacuación.
Por su parte, el jefe de policía, Brian Murphy, decidió no brindar ningún detalle sobre la identidad del detenido ni sobre la posibilidad de que se presenten cargos en su contra. Asimismo, tampoco se revelo el nombre ni datos característicos de él.
Vale resaltar que el lamentable incidente se produjo un día después de que la votación en la escuela secundaria Avenel se trasladara debido a una amenaza de bomba recibida por correo electrónico, que resultó ser infundada. También las autoridades revelaron amenazas similares en centros de votación de siete condados en estos últimos días.
¿Por qué Walmart es muy concurrido en Estados Unidos?
Vale resaltar que, a nivel global, la cadena de supermercados Walmart se distingue por sus atractivas ofertas y la gran afluencia de clientes que recibe a diario.
En el país americano, un establecimiento se destaca por ser el más concurrido, de acuerdo con datos proporcionados por la inteligencia artificial.
