- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
ADVERTENCIA en Walmart de Lindale: un padre expresa preocupación tras INQUIETANTE ENCUENTRO, ¿qué pasó?
Una familia tuvo una experiencia inquietante en Walmart de Lindale y ahora advierte a la comunidad sobre comportamientos sospechosos en lugares públicos.
Un reciente incidente en un Walmart de Lindale ha generado alerta entre los residentes locales y usuarios de redes sociales. Un hombre compartió en el grupo de Facebook Heads Up Lindale su preocupante experiencia mientras realizaba compras junto a su familia, con un mensaje claro: la importancia de mantenerse vigilantes y proteger a los seres queridos en todo momento.
PUEDES VER: ALERTA con SNAP: EXCLUYEN a miles de inmigrantes y ciudadanos de los beneficios debido a importante decisión de Trump
Lo que le pasó a este padre puede ocurrir en cualquier lugar.
Un padre expresa preocupación tras un inquietante encuentro en Walmart de Lindale: ¿qué sucedió?
John, el padre que compartió el relato, explicó que su esposa e hijas parecían ser observadas por un individuo sospechoso mientras recorrían los pasillos del supermercado. "Al mirarnos, quedó claro que él sabía que lo estábamos viendo", relató.
El hombre continuó siguiendo a su familia durante aproximadamente 15 o 20 minutos, incluso apareciendo cerca de ellos en la caja, a pesar de que solo había una fila de autopago.
Aunque no ocurrió ningún incidente físico, el sentimiento de incomodidad persistió. John enfatizó la necesidad de estar alerta y de confiar en los instintos cuando algo parece fuera de lugar. Su advertencia resonó rápidamente entre los miembros de la comunidad, quienes agradecieron su aviso y compartieron experiencias similares.
La importancia de la vigilancia familiar en espacios públicos
La publicación de John recibió más de 80 comentarios, en su mayoría de vecinos y padres que expresaron su gratitud y compartieron relatos similares. Este tipo de situaciones recuerda que la seguridad familiar es una prioridad y que prestar atención a comportamientos sospechosos en espacios públicos puede ayudar a prevenir posibles riesgos.
Aunque Walmart de Lindale no reportó incidentes graves, el mensaje es claro: mantener a los hijos y familiares bajo vigilancia en todo momento es fundamental. Historias como esta refuerzan la importancia de la conciencia situacional, incluso durante actividades rutinarias como hacer compras.
- 1
PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"
- 2
MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos peruanos: Donald Trump envía FUERTE MENSAJE tras operación en Venezuela
- 3
Números ganadores de la lotería Powerball de HOY: revisa los resultados del jackpot del 10 de enero de 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90