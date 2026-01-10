ALERTA en Walmart: QUÉ SE SABE del hombre que usó una pistola de bengalas para disparar a un empleado y robó un vehículo

Un incidente ocurrido el mes pasado en el estacionamiento de Walmart EE. UU., cerca de Eddie Dowling Highway en Woonsocket, ha generado preocupación entre clientes y empleados. Un hombre de 74 años fue acusado de atacar a un guardia de seguridad con una pistola de bengalas y de robar un vehículo de la tienda. La información proviene de The Valley Breeze.

Hombre que atacó a empleado de Walmart con pistola de bengalas enfrentará a la justicia.

¿Qué se sabe del hombre que disparó con una pistola de bengalas a un empleado de Walmart y robó un vehículo?

Huntley Westcott deberá presentarse ante el Tribunal de Distrito de la Tercera División el próximo 13 de enero a las 9:00 a. m. Westcott enfrenta múltiples cargos, que incluyen hurto grave, disparo en un área cerrada, agresión simple con lesiones y alteración del orden público.

Según los informes policiales, la policía estatal lo arrestó tras emitirse una orden vigente por el Departamento de Policía de North Smithfield. Tras su arresto, Westcott fue informado de que no podía regresar a Walmart USA de forma indefinida y fue trasladado al Travelers Motor Lodge, ubicado a pocos kilómetros del lugar del incidente.

Detalles del ataque y testigos del hecho

De acuerdo con los reportes, el incidente comenzó cuando Westcott fue confrontado por un miembro del equipo de seguridad de Walmart en EE. UU. por permanecer en el estacionamiento. Según la víctima, Westcott primero chocó el Jeep de seguridad en reversa, luego bajó del vehículo, disparó a la pierna del trabajador con una pistola de bengalas y, posteriormente, intentó dispararle a la cabeza, pero falló.

Después, huyó en el Jeep de la tienda, mientras su propio vehículo era remolcado del lugar. Testigos del hecho confirmaron la versión del empleado y señalaron que este buscó atención médica tras el ataque.

El caso sigue bajo investigación, y la comunidad local permanece alerta ante incidentes de violencia en áreas comerciales, informó The Valley Breeze.