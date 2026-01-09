- Hoy:
QUÉ ESTÁ PASANDO en Walmart de Albuquerque: reportan actividad policial cerca de Coors y la I-40
Clientes y empleados de Walmart en Albuquerque fueron evacuados mientras la policía inspeccionaba la tienda, causando alarma cerca de Coors y la I-40.
En la tarde de este viernes, se reportó una intensa actividad policial en el Walmart ubicado en el 2550 de Coors Blvd NW, en Albuquerque, cerca de la intersección de Coors con la I-40. Aunque los detalles aún son limitados, las autoridades locales se movilizaron rápidamente para garantizar la seguridad de los clientes y empleados.
Se informa presencia policial en el Walmart cerca de Coors y la I-40.
Policía de Albuquerque responde a incidente en Walmart cerca de Coors e I-40
Oficiales del Departamento de Policía de Albuquerque (APD) fueron vistos evacuando a las personas dentro de la tienda y realizando un registro minucioso del establecimiento. La presencia policial generó preocupación entre los compradores, quienes fueron escoltados a áreas seguras mientras se investigaba la situación.
Actualización sobre la situación en el Walmart de Albuquerque
Según reportes de ABQ RAW, alrededor de la 1:37 p.m., los oficiales completaron el registro del interior del Walmart y comenzaron a levantar el perímetro de seguridad. Las autoridades continúan evaluando la escena, y se espera que se proporcionen más detalles a medida que avance la investigación.
Estaremos atentos a cualquier novedad y ofreceremos información actualizada sobre este incidente tan pronto como esté disponible.
