TRAGEDIA en Walmart de Georgia: Delano Middleton es acusado de graves delitos contra la vida, tres meses después de cometerlos

Un trágico enfrentamiento en un Walmart de Wilmington Island, Georgia, ocurrido hace tres meses, finalmente condujo a la imputación formal de un hombre por un delito grave contra la vida. La víctima, un joven de 18 años, perdió la vida tras un incidente que se originó a partir de un altercado menor en el estacionamiento del supermercado.

Delano Middleton, acusado de apuñalar a JT Schroeder, de 18 años, fue formalmente imputado por un Gran Jurado del condado de Chatham el miércoles 7 de enero, según informó WSAV-TV. La tragedia ocurrió el 23 de octubre de 2025 en el Walmart ubicado en la autopista 80 de Wilmington Island.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD), el conflicto comenzó cuando Schroeder supuestamente pateó el carrito de compras de Middleton al salir de la tienda. Este incidente desencadenó una confrontación que terminó con Schroeder gravemente herido.

¿Cuáles serán los próximos pasos judiciales para Delano Middleton?

Tras el ataque, Schroeder fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente falleció el lunes siguiente a causa de las heridas. Middleton deberá presentarse ante el juez el 18 de marzo a las 11:30 a. m. para continuar con el proceso legal.

Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Wilmington Island y vuelve a situar en el centro del debate la seguridad en los espacios públicos y la manera de responder a conflictos menores que pueden escalar a tragedias.