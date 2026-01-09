- Hoy:
TRAGEDIA en Walmart de Georgia: Delano Middleton es acusado de graves delitos contra la vida, tres meses después de cometerlos
Delano Middleton fue acusado por un Gran Jurado de apuñalar a JT Schroeder en un Walmart de Wilmington Island, y la investigación de su caso seguirá hasta marzo.
Un trágico enfrentamiento en un Walmart de Wilmington Island, Georgia, ocurrido hace tres meses, finalmente condujo a la imputación formal de un hombre por un delito grave contra la vida. La víctima, un joven de 18 años, perdió la vida tras un incidente que se originó a partir de un altercado menor en el estacionamiento del supermercado.
Delano Middleton enfrenta cargos tras apuñalar a alguien en Walmart el 23 de octubre.
PUEDES VER: TRAGEDIA en Walmart de Virginia: tiroteo policial termina con un sospechoso abatido en el Condado de Loudoun
Delano Middleton enfrenta cargos por matar a JT Schroeder en Walmart, Georgia
Delano Middleton, acusado de apuñalar a JT Schroeder, de 18 años, fue formalmente imputado por un Gran Jurado del condado de Chatham el miércoles 7 de enero, según informó WSAV-TV. La tragedia ocurrió el 23 de octubre de 2025 en el Walmart ubicado en la autopista 80 de Wilmington Island.
De acuerdo con un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD), el conflicto comenzó cuando Schroeder supuestamente pateó el carrito de compras de Middleton al salir de la tienda. Este incidente desencadenó una confrontación que terminó con Schroeder gravemente herido.
¿Cuáles serán los próximos pasos judiciales para Delano Middleton?
Tras el ataque, Schroeder fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente falleció el lunes siguiente a causa de las heridas. Middleton deberá presentarse ante el juez el 18 de marzo a las 11:30 a. m. para continuar con el proceso legal.
Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Wilmington Island y vuelve a situar en el centro del debate la seguridad en los espacios públicos y la manera de responder a conflictos menores que pueden escalar a tragedias.
