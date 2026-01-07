TERROR en Walmart de Louisville por hombre que incendió tienda: sujeto también quemó locales de Burger King y Kroger

En un hecho sin precedentes en Louisville, Kentucky (Estados Unidos) un perturbado sujeto tuvo la nefasta idea de jugar al pirómano provocando incendios en locales de Walmart, Burger King y Kroger. Felizmente, la policía dio con su paradero y hoy se encuentra tras las rejas a espera de juicio.

Pirómano causa terror en Walmart, Burger King y Kroger de Louisville, Kentucky

De acuerdo al informe de la policía local, James Huffines, habría provocado los incendios en los botes de basura de los baños de las tres tiendas. Sin embargo, el pasado 29 de diciembre de 2025 cayó en las manos de los agentes del orden. Se sabe que una vez iniciado el fuego, el hombre dejó los establecimientos.

Asimismo, se sabe que al momento de comenzar los incendios había presencia de empleados como de clientes. En el caso de Kroger, Huffines fue captado por las cámaras de seguridad entrando y saliendo de los servicios higiénicos en la tienda ubicada en la 6900 Bardstown Road a eso de las 8:20 a.m.

Walmart de Louisville fue presa del intento de incendio de James Huffines.

Felizmente, los empleados pudieron apagar las llamas de forma segura, tan solo ocasionando daños menores. Pero aquí no acabó su recorrido como pirómano.

Cinco horas después del primer incendio, acudió al Walmart de Cedar Springs Boulevard empleando el mismo modus operandi. Aquí también fue grabado por el sistema de seguridad de dicha sucursal de la empresa minorista saliendo e ingresando al baño.

Unos 15 minutos después pasó por una tienda Burger King en Will Way, las cámaras de vigilancia lo grabaron recibiendo los códigos del baño de un empleado. Minutos después se reportó el incendio dentro de un cubo de basura.

La policía lo identificó y lo detuvo, por lo que ahora se encuentra bajo custodia policial encerrado en el Centro de Detención del condado Shelby a esperas del inicio de su juicio.