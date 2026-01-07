La captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ha sido vendida como Donald Trump como un gran triunfo de su administración; sin embargo, para un sector político de los Estados Unidos esta acción podría ser un punto de no retorno, por lo que, de acuerdo a algunos medios estadounidenses el "impeachment" estaría estaría adoptando fuerza.

Impeachment gana fuerza en Estados Unidos tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Los pedidos de impeachment están recogiendo más adeptos, sobre todo entre legisladores demócratas, pero también en prominentes figuras del escenario político, quienes quieren medidas contra el mandatario republicano.

Time recoge que April McClain Delaney, representante de Maryland, pidió el lunes 5 de enero que el bloque demócrata "considere inminentemente un proceso de impeachment" contra Trump, fundamentado en la operación especial desplegado en Venezuela el pasado sábado 3 del mismo mes.

Y agregó: "Durante el fin de semana, vimos al presidente, sin autorización ni aprobación del Congreso, como lo exige nuestra Constitución, lanzar un ataque contra Venezuela y expresar su intención de 'gobernar' el país", no sin antes criticar a los legisladores republicanos por aceptar que el gobernante "desafíe el estado de derecho".

La demócrata también añadió: "Es hora, punto final, de que el Congreso tome cartas en el asunto y detenga las acciones no autorizadas y dañinas de esta administración", siendo esta una de las últimas voces demócratas que se suman a otras que critican el accionar de la Casa Blanca en su conjunto en la captura de Maduro y Flores.

Por su parte, Scott Wiener, senador estatal de California, y postulante al Congreso, pidió juicio político contra Trump por lo que él califica una "invasión ilegal y golpe de estado en Venezuela": "Ha invadido ilegalmente Venezuela, tomó posesión y bombardeó la capital, confiscó los activos petroleros del país y tomó prisioneros al presidente Maduro y su esposa (...) No tiene autoridad legar para invadir, dada la falta de autorización del Congreso. Este acto ilegal constituye otro delito susceptible de juicio político por parte de este presidente matón", dijo en un comunicado publicado el pasado sábado 3 de enero.

Delia C. Ramírez, representante de Illinois y quien pidiera la aprobación de la Resolución de Poderes de Guerra (presentada por Ilhan Omar en septiembre de 2025), dijo: "Trump y su administración están fuera de control porque se creen intocables. Pero, no lo son... debe ser sometido a juicio político".

Dan Goldman, representante de Nueva York fue más allá en las críticas al presidente de los Estados Unidos: "Creo que la verdadera motivación del presidente Trump es tomar el control de los vastos recursos petroleros de Venezuela como un favor a los ejecutivos petroleros estadounidenses que ayudaron a que fuera elegido. (La operación en Venezuela) es una violación de la Constitución de los Estados Unidos)".

Time envió un correo a la Casa Blanca para preguntar sobre la posibilidad de un impeachment contra Donald Trump, a lo que la respuesta de la subsecretaria de la sede de gobierno, Anna Kelly, fue: "Por orden del presidente, a Administración ejecutó legalmente una orden de arresto federal contra Nicolás Maduro, emitida por un juez federal por las acciones corruptas y criminales de Maduro como narcoterrorista que traficaba narcóticos ilícitos a Estados Unidos".

¿Qué es el impeachment en Estados Unidos?

Es un juicio político o proceso de destitución, un procedimiento legal por el que una legislatura acusa formalmente a altos funcionarios, incluido jueces y presidentes, por delitos graves o faltas, tales como traición, soborno o abuso de poder, son llevados a juicio con potencial para ser destituidos.

Lo primero que se realiza es la acusación, cuya investigación cae en manos de la Cámara de Representantes, siendo ellos quienes votan los cargos, aprobándose con mayoría simple. Luego, viene el juicio a manos del Senado el cual actúa como tribunal, con los miembros de la Cámara que fungen como fiscales, el mismo que es presidido por el Presidente de la Corte Suprema, siempre y cuando el juicio sea contra el presidente de la nación.

La última etapa es la votación para destituir o no al funcionario, para lo cual se necesitas una super mayoría, por lo general dos tercios en el senado. Si hay condena, el funcionario es destituido, pero también puede ser inhabilitado para cargos posteriores.