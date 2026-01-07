- Hoy:
¡TRAGEDIA para inmigrantes en Minnesota! ICE envía 2,000 agentes a Minneapolis para redada a gran escala
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas promete redadas masivas en la ciudad, generando preocupación entre miles de inmigrantes legales e indocumentados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no cesa en implementar de forma extrema la agresiva política migratoria de Donald Trump, y esta vez la agencia federal tiene por objetivo realizar una redada a gran escala en Minneapolis llevando a 2,000 agentes con el único objetivo de captura indocumentados.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
ICE promete la mayor redada contra ilegales en su historia en Minneapolis
Todd Lyons, director interino de ICE dio una entrevista a Newsmax, quien aseguró que esta redada será la "mayor operación migratoria jamás realizada por la agencia". Sin embargo, The Associated Press reveló que el Departamento de Seguridad Nacional tiene planeado enviar 2,000 agentes la zona de Minneapolis-Saint Paul, conocidas como las "ciudades gemelas".
Grupos defensores de inmigrantes y funcionarios se mostraron preocupados ya que se ha reportado aumento notable de agentes federales de inmigración, sobre todo en la periferia de Saint Paul, con vehículos de la agencia federal realizando controles de tráfico, siempre frente a negocios como a edificios de departamentos aledaños.
Al respecto, Tim Walz, gobernador demócrata de Minnesota, tuvo duras palabras ante periodista de Minneapolis contra el accionar de las agencias migratorias: "Estamos viendo que tenemos un aumento ridículo de, aparentemente, 2,000 personas que no se coordinan con nosotros, que solo buscan un espectáculo ante las cámaras".
Esta crítica fue continuada con Brian O´Hara, jefe de policía de Minneapolis, se mostró en contra de los "métodos cuestionables" que aplica ICE en sus redadas. Asimismo, Molly Coleman, miembro del Consejo Municipal de Saint Paul, mostró que la situación es "increíblemente angustiante. Sabemos que cuando ICE llega a una ciudad, se trata de una operación policial en la que todos están en guardia y con miedo".
Julia Decker, directora de políticas del Centro Inmigrante de Minnesota, acotó que hay un aumento no menor de presencia de federales como de vehículos policiales.
