Donald Trump anuncia ACUERDO PETROLERO con Venezuela: entre 30 y 50 millones de barriles irán a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 6 de diciembre un acuerdo con el régimen chavista para el envío de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a territorio estadounidense, en una decisión que podría redefinir el mapa energético regional.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde el mandatario aseguró que el crudo será vendido a precio de mercado y que los ingresos quedarán bajo control directo de su administración, con el compromiso de destinarlos a iniciativas que beneficien tanto a Venezuela como a Estados Unidos.

El anuncio de Trump y el control de los fondos

Según detalló Trump, los recursos obtenidos por la venta del petróleo venezolano serán administrados directamente por la presidencia estadounidense. "Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos", afirmó.

Donald Trump anunció un acuerdo para el envío de millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos.

El mandatario también informó que dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de inmediato. El petróleo sería transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, acelerando así el proceso logístico.

Impacto energético y negociaciones con Caracas

De acuerdo con un reporte de Reuters, representantes de Washington y Caracas mantienen conversaciones para organizar el envío de crudo venezolano a refinerías estadounidenses, lo que implicaría redirigir cargamentos originalmente destinados a China, principal comprador del crudo venezolano en la última década.

Actualmente, el flujo de petróleo desde Venezuela hacia Estados Unidos está limitado a Chevron, bajo una licencia especial. Sin embargo, el nuevo esquema contempla subastas, nuevas licencias a empresas estadounidenses y la posibilidad de utilizar el crudo para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU., en un contexto donde PDVSA enfrenta depósitos saturados y recortes de producción.