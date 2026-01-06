ALERTA venezolanos: esto es lo que pasará con ellos bajo el TPS y qué dicen los expertos.

¡Muy importante! El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) está generando una gran preocupación entre miles cientos de miles de venezolanos que residen en Estados Unidos.

Como se sabe, este cambio en la política migratoria ha ocasionado alertas sobre el futuro de esta comunidad, especialmente tras la reciente captura de Nicolás Maduro. Muchos se cuestionan qué implicaciones tendrá esta situación en su permanencia en el país. ¿Qué podría pasar con ellos?

¿Qué pasará con los venezolanos bajo el TPS y qué dicen los expertos?

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció a WPTV que el TPS para ciudadanos venezolanos ha llegado a su término, de manera oficial. Con ello, a partir de ahora, quienes deseen ingresar a Estados Unidos tendrán que presentar una solicitud de refugio, un procedimiento que, según especialistas en inmigración, resulta considerablemente más complicado.

Esto sucederá con los venezolanos bajo el TPS y qué han dicho los expertos al respecto.

Bajo este contexto, en un restaurante venezolano ubicado en West Palm Beach, que tiene como nombre de negocio "El Empanadazo", Carolina Martínez compartió sus sentimientos encontrados sobre los recientes acontecimientos en su país, esto luego de lo sucedido con la captura de Nicolás Maduro, aunque también manifestó su preocupación por el futuro.

"No saben la emoción que sentí al ver mi bandera aquí, porque desde que llegué a Estados Unidos no la había visto", señaló Martínez, quien busca mejores oportunidades, esto pese a que la crisis humanitaria llevó a la población a enfrentar el hambre y la falta de atención médica. Martínez, que tiene a sus dos hermanas aún en Venezuela, también comentó que ya se sienten felices pero temerosas ante la inestabilidad que persiste en la nación.

En una conferencia de prensa en Doral, el senador de Florida, Rick Scott, abordó la complejidad de la situación venezolana, subrayando que la recuperación de la nación requerirá tiempo, meses incluso.

"No hay un camino directo hacia la democracia. Estuve en Venezuela antes de Chávez; es un país hermoso con gente maravillosa; queremos recuperarlo", señaló Scott, quien se comprometió a cumplir con las leyes relacionadas con TPS y el asilo, asegurando que se respetarán todos los procedimientos legales pertinentes.

¿Qué dijo un abogado sobre la situación de los venezolanos en EE. UU.?

Por su parte, el abogado especializado en inmigración y que habló con WPTV, Richard Hujber, confirmó que recibió nuevas consultas de sus clientes venezolanos sobre las alternativas disponibles para ellos. Hujber calificó el proceso de solicitud de refugio como sumamente complicado, afirmando que "desde fuera, a Estados Unidos, creo que es casi imposible".

Según su experiencia, muchos solicitantes son desestimados sin ser considerados adecuadamente. Aunque existen métodos para intentar obtener refugio, Hujber advirtió que las posibilidades son escasas a menos que se cuente con influencia y la capacidad de navegar por la compleja burocracia.

Además, destacó que el proceso para solicitar el TPS es considerablemente más accesible, ya que puede realizarse en línea desde el territorio estadounidense. Para aquellos venezolanos que ya se encuentran en el país americano bajo TPS, Hujber aconsejó buscar la asistencia de un abogado calificado para gestionar la solicitud de asilo.