Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: los sorpresivos precios de entradas para partido en Cusco

Alianza Lima viene de conseguir una importante victoria en casa ante FBC Melgar. Este marcador los pone como únicos líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, por lo que ahora se mentalizan en su próximo rival: Deportivo Garcilaso. No solo este equipo está necesitado de victorias, sino que espera hacerse fuerte en la altura de Cusco contra los blanquiazules. Ante este panorama, el ‘Pedacito del Cielo‘ dio a conocer los precios de entradas para el conocimiento de los hinchas.

Entradas Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

Estos son los precios de entradas para el duelo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso:

Occidente: 40 soles

Oriente: 30 soles

Norte (VISITA): 25 soles

Sur (2x1 LOCAL): 20 soles

Niños de 5 a 10 años: 10 soles

De esta manera, los hinchas de Deportivo Garcilaso y Alianza Lima pueden ir adquiriendo sus boletos mediante la plataforma de TuTicket.pe, en el que se espera un marco lleno de aficionados, y más de la institución blanquiazul al saber que puede conseguir una victoria fundamental para seguir consolidándose como el líder absoluto del campeonato.

Entradas para el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima viene de una importante victoria ante un rival directo como FBC Melgar. Los blanquiazules hicieron respetar la casa y sumaron tres puntos fundamentales para seguir invictos en el Torneo Apertura 2026. El cuadro de Pablo Guede ha comenzado a robar puntos fuera de casa, por lo que hay mucha ilusión en dar el golpe en Cusco.

En el caso de Deportivo Garcilaso, encadena cuatro derrotas seguidas en la temporada 2026, siendo una de ellas por Copa Sudamericana. El cuadro cusqueño no la pasa nada bien para la mirada de sus aficionados, por lo que ahora espera lavarse la cara en casa ante el líder blanquiazul.