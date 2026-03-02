Examen de admisión UNMSM 2026-ll: revisa el cronograma, horarios y todo lo que debes saber

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha confirmado que el periodo de admisión para todos los jóvenes interesados en formar parte de la reconocida casa de estudios, comenzará este próximo 7 de marzo con el primer examen que se programó para determinadas áreas.

La oportunidad de ingreso a la "Decana de América" establece que la evaluación será los días 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2026, y logrará reunir a miles de postulantes de diversas regiones del país, quienes esperan poder alcanzar algunas de las vacantes que se ofrece en las diferentes áreas.

Examen de admisión 2026- ll

Sábado 7 de marzo de 2026

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo de 2026

Área B: Ciencias Básicas

Área C: Ingeniería

Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo de 2026

Área A: Ciencias de la Salud (excepto la escuela profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026

Escuela profesional de Medicina Humana

Examen de admisión 2026 de la UNMSM será el 7, 8, 14 y 15 de marzo/ FOTO: UNMSM

¿Cuántas carreras tiene la UNMSM?

La institución educativa cuenta con 81 carreras en cinco áreas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias, Económicas y de la Gestión; y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

¿Cómo será el Examen de admisión 2026- ll?

Se trata de un Examen General de 100 preguntas de selección múltiple con una duración de tres horas. Este se encuentra fraccionado en secciones actitudinal, habilidades y conocimientos de acuerdo a lo que dicte el área elegida.

Horario para el Examen de admisión 2026- ll

El ingreso a las sedes para las respectivas pruebas de admisión anunciadas, será únicamente en el horario que comprende entre las 6:00 y las 8:30 a.m. para cada fecha publicada. Pasada esta hora, los aspirantes ya no podrán entrar a rendir el examen., por ello se recomienda tomar las precauciones del caso.

Proceso de inscripción se amplió

Aunque según lo indica el cronograma oficial, la UNMSM debió haber terminado con su proceso de registro de estudiantes el pasado 26 de febrero, lo cierto es que la plataforma aún permite que se realicen las inscripciones hasta este lunes 2 de marzo.