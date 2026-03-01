Mr. Peet se deshace en elogios ante flamante refuerzo de Alianza Lima: "Experiencia y jerarquía"

Entre tantas críticas que reciben los jugadores de Alianza Lima y el comando técnico, Mr. Peet no tardó en elogiar a uno de los fichajes que hizo la institución blanquiazul y que viene demostrado partido tras partido que podría convertirse en titular indiscutible. Estamos hablando del chileno Esteban Pavez, quien llegó por pedido exclusivo de Pablo Guede.

Esteban Pavez formó una larga trayectoria en el fútbol de su país y en el último club en el que estuvo fue considerado uno de los máximos referentes. Ahora, su presente es en Alianza Lima y poco a poco se está ganando su puesto para salir en el once inicial. La claridad de juego que tiene el pivote salió a florecer una vez más ante UTC en su visita a Cajamarca.

Mr. Peet llena de elogios a Esteban Pavez

Al término del partido entre Alianza Lima vs UTC, Mr. Peet se refirió al rendimiento de los jugadores que fueron parte de la victoria que los mantiene como únicos líderes de la Liga 1. El comentarista deportivo fue claro y directo al expresar su sorpresa con Esteban Pavez, quien se ha logrado adaptar a los requerimientos de Pablo Guede y es uno de los más importantes en el plantel.

"El cambio de orientación, de ritmo con el pase que tiene Esteban Pavez… ese pase que tiene desde campo propio a las bandas es importantísimo, ahí Alianza ha ganado, le falta el complemento y voy a explicar por qué. Lo de Pavez es importante en la primera línea de volante porque es un tipo que con la experiencia y jerarquía que tiene, y creería que va a ir mejorando con el paso de los partidos, ya se ven en las actitudes que tiene, es el que va y pide la pelota", señaló Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

Además, Peter Arévalo no dudó en señalar que el trabajo de Esteban Pavez será aún más notorio cuando vuelva a la cancha Jesús Castillo, quien se encargará del trabajo de recuperación de balón para dejar que el chileno maneje los pases.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima proveniente de Colo-Colo y firmó contrato con el elenco íntimo por dos temporadas desde el 2026. Con 35 años, viene demostrado que es uno de los pilares para que los dirigidos por Pablo Guede sigan conquistando importantes victorias dentro y fuera de Matute.