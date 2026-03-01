Christofer Gonzales responde tras críticas por penal errado en Cristal: "Siempre hay que atreverse"

Sporting Cristal tropezó nuevamente en el Torneo Apertura y esta vez ante Sport Huancayo en la Incontrastable. El elenco celeste tuvo la chance de adelantarse en el marcador desde el punto de penal, pero Christofer Gonzales no logró concretar y generó muchas críticas de los hinchas en redes sociales.

Justamente, el futbolista no dudo en tomar la palabra una vez que la delegación 'rimense' arribó a la capital limeña luego de una nueva derrota en Liga 1. El popular 'Canchita' no calló ante la prensa local y dijo todo su sentir luego de errar esa gran posibilidad que pudo cambiar la historia en el marcador de los celestes.

Fiel a su estilo, el volante de Sporting Cristal aseguró que este tipo de acciones son para los "que se atreven", por lo que uno mismo corre el riesgo de asegurar el gol a favor de su equipo, así como asumir la responsabilidad de errar como parte de las situaciones que se dan en el fútbol.

"¿Se molestó Autuori conmigo? No, nada que ver. Al final los que se atreven son los que pueden ganar, pero a la vez pueden fallar. Eso es normal. Siempre hay que atreverse y puede pasar que uno llegue a fallar. Eso es normal en el fútbol, pero lo más importante es levantarse automáticamente porque en unos días tenemos un partido vital", declaró Christofer Gonzales a su llegada a Lima.

(VIDEO: Entre Bolas)

Fuera de ello, el futbolista del equipo liderado por Paulo Autuori indica que está mentalmente fuerte para levantarse a esta adversidad, más aún al saber que se les viene un partido sumamente complicado en Venezuela ante Carabobo, el cual es clave para poder ir asegurando la llave a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Carabobo de Venezuela por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Dicho cotejo se afrontará este miércoles 4 de marzo a partir de las 17:00 hora peruana (22:00 horas GMT) con al transmisión de ESPN y Disney Plus.