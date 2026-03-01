0
Previa de Universitario vs FC Cajamarca
Tabla de posiciones de Liga 1

Christofer Gonzales responde tras críticas por penal errado en Cristal: "Siempre hay que atreverse"

Sporting Cristal tuvo la oportunidad de abrir el marcador ante Sport Huancayo, pero Christofer Gonzales erró penal que terminó costando la derrota.

Diego Medina
Christofer Gonzales habló tras penal errado con Sporting Cristal.
Christofer Gonzales habló tras penal errado con Sporting Cristal.
Sporting Cristal tropezó nuevamente en el Torneo Apertura y esta vez ante Sport Huancayo en la Incontrastable. El elenco celeste tuvo la chance de adelantarse en el marcador desde el punto de penal, pero Christofer Gonzales no logró concretar y generó muchas críticas de los hinchas en redes sociales.

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la fecha 5 del Apertura

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Liga 1: resultados y clasificación de la 5 del Torneo Apertura

Justamente, el futbolista no dudo en tomar la palabra una vez que la delegación 'rimense' arribó a la capital limeña luego de una nueva derrota en Liga 1. El popular 'Canchita' no calló ante la prensa local y dijo todo su sentir luego de errar esa gran posibilidad que pudo cambiar la historia en el marcador de los celestes.

Fiel a su estilo, el volante de Sporting Cristal aseguró que este tipo de acciones son para los "que se atreven", por lo que uno mismo corre el riesgo de asegurar el gol a favor de su equipo, así como asumir la responsabilidad de errar como parte de las situaciones que se dan en el fútbol.

"¿Se molestó Autuori conmigo? No, nada que ver. Al final los que se atreven son los que pueden ganar, pero a la vez pueden fallar. Eso es normal. Siempre hay que atreverse y puede pasar que uno llegue a fallar. Eso es normal en el fútbol, pero lo más importante es levantarse automáticamente porque en unos días tenemos un partido vital", declaró Christofer Gonzales a su llegada a Lima.

(VIDEO: Entre Bolas)

Fuera de ello, el futbolista del equipo liderado por Paulo Autuori indica que está mentalmente fuerte para levantarse a esta adversidad, más aún al saber que se les viene un partido sumamente complicado en Venezuela ante Carabobo, el cual es clave para poder ir asegurando la llave a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Carabobo de Venezuela por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Dicho cotejo se afrontará este miércoles 4 de marzo a partir de las 17:00 hora peruana (22:00 horas GMT) con al transmisión de ESPN y Disney Plus.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

