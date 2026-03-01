ALERTA ROJA para clientes de Costco: dos DEMANDAS COLECTIVAS ponen en riesgo su reputación y ventas de un producto estrella

Costco enfrenta un momento delicado. Dos demandas colectivas han encendido las alarmas entre clientes y analistas, ya que apuntan directamente a su producto más emblemático: el pollo rostizado, vendido a $4.99 y convertido en símbolo de la cadena.

Las acciones legales cuestionan tanto la composición del producto como su seguridad sanitaria. Aunque aún están en etapa preliminar y no han sido certificadas oficialmente como demandas colectivas, podrían afectar la reputación y las ventas de uno de los artículos más exitosos de la compañía.

Demanda por conservantes no declarados

La primera acusación sostiene que el pollo Kirkland Signature fue promocionado como libre de conservantes, pese a que contendría fosfato de sodio y carragenina. La demanda por publicidad engañosa Costco argumenta que esta información habría inducido a error a los consumidores que buscaban un producto más natural.

Costco enfrenta dos demandas colectivas por uno de sus productos más vendidos.

En respuesta, la empresa declaró al medio USA TODAY que retiró la señalización que indicaba "sin conservantes". Costco explicó que ambos ingredientes están aprobados por autoridades de seguridad alimentaria y que se utilizan para mantener la humedad y consistencia durante la cocción.

Acusaciones por posible contaminación con salmonela

La segunda demanda se basa en un informe del grupo defensor de animales Farm Forward, que señala altos niveles de incumplimiento sanitario en una granja de Fremont, Nebraska, proveedora del pollo de la cadena. El reporte afirma que en múltiples pruebas se detectaron niveles elevados de salmonela.

Una clienta de Missouri presentó la querella alegando que compró regularmente el producto sin conocer el presunto riesgo de salmonela en pollo Costco y que la empresa lo comercializó como "seguro y de alta calidad". La demanda busca compensaciones para quienes hayan adquirido pollo rostizado o piezas crudas desde el 1 de enero de 2019.

Mientras los procesos judiciales avanzan lentamente, el caso pone bajo la lupa uno de los mayores éxitos comerciales de Costco. Según datos compartidos por la compañía en su reunión anual, en 2025 se vendieron más de 157 millones de pollos rostizados en todo el mundo, una cifra que refleja la magnitud del impacto potencial.