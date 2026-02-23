¡Alarmante hecho! Recientemente, tres delincuentes armados no pudieron tener éxito al intentar robar un reloj a un joven durante lo que parecía ser una transacción legítima. Y es que, según información de las autoridades de Texas, en EE. UU., estos ladrones se vieron interrumpidos cuando el tío de la víctima, quien también portaba un arma, presenció el intento de asalto y disparó contra ellos.

Costco: hombre armado dispara a tres delincuentes que intentaron robar a su sobrino

¿The Blaze' y otros portales internacionales, expusieron la última conferencia de prensa de la zona, Mark Herman, agente del Precinto 4 del condado de Harris, relató un violento intento de robo que tuvo lugar en un estacionamiento de Costco.

La situación se desencadenó cuando una víctima, que intentaba vender su reloj, acordó reunirse con un comprador en las inmediaciones de la tienda, ubicada en la cuadra 26940 de la autopista Northwest, en Cypress. No obstante, el comprador no tenía la intención de realizar la transacción; en su lugar, llegó acompañado de dos cómplices, quienes amenazaron al joven con armas para llevarse el reloj.

Esta situación no se llevó a cabo debido a la acción que realizó el tío de la víctima, quien se encontraba en el interior del Costco. Él salió al ver el robo en curso y abrió fuego. Herman informó que aquel tío disparó a dos de los tres sospechosos, quienes lograron escapar del lugar.

Los dos individuos, de 17 y 18 años, fueron trasladados a un hospital, donde uno de ellos fue sometido a una operación, aunque ambos se encuentran estables y se espera que sobrevivan. Las autoridades señalaron que se presentarán cargos por robo con agravantes contra estos dos sospechosos.

Por su parte, el tercer implicado, un adolescente de 16 años, también fue arrestado y enfrenta cargos de robo agravado, siendo entregado a las autoridades que tomarán cartas en el asunto y en su destino.

¿Qué más se sabe del caso?

La policía señaló que, en el transcurso de la investigación, se pudieron también recuperar varias armas de fuego junto con los objetos robados.

Hasta el momento, se no conoce si el tío acompañó a su sobrino durante la transacción o si simplemente se encontraba en el lugar adecuado en el momento oportuno.