ALERTA en Walmart de Orlando: agente dispara a hombre acusado de cometer un delito grave que LLEVABA UNA MÁSCARA

Una situación tensa y violenta se registró este domingo por la noche frente a un centro comercial en Orlando, Florida, cuando un hombre, sospechoso de intentar cometer un robo, fue alcanzado por disparos realizados por un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO). El incidente ocurrió en las inmediaciones de un establecimiento de la cadena Walmart y provocó una fuerte presencia policial en la zona.

Agente dispara a un hombre enmascarado acusado de intento de robo en un Walmart de Orlando

Según el reporte más reciente de WESH 2 News, las autoridades del condado informaron que el operativo se activó alrededor de las 8:30 p.m., luego de recibir llamadas sobre un individuo que, con una máscara, intentaba llevarse mercancía sin pagar desde el supermercado ubicado en 11250 E. Colonial Drive, en Orlando.

Los agentes se encontraron con el sospechoso mientras empujaba un carrito lleno de productos desde el interior del local. Tras intentar comunicarse con él, un oficial intentó detenerlo con un Taser, pero el dispositivo no funcionó. En ese momento, y luego de ordenar al hombre que no se acercara a nada, el agente disparó su arma, alcanzándolo.

El hombre herido fue trasladado rápidamente a un hospital cercano. Según WESH 2 News, sus lesiones no ponen en peligro su vida y se encuentra recibiendo atención médica.

En la escena del suceso, los oficiales recuperaron dos cuchillos, lo que forma parte de la investigación inicial que lidera el OCSO. La cadena de noticias WESH 2 News también informó que policías y unidades de patrulla permanecieron en el área varias horas después del incidente mientras se realizaban las labores de recolección de evidencia.

Segunda vez en la semana que un ladrón es baleado en un Walmart de Florida Central

Este episodio marca la segunda vez en pocos días que un sospechoso es baleado durante un intento de robo en un Walmart del centro de Florida, situación que ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange anunció que ofrecerá más detalles en un informe programado para el lunes, dado que la investigación aún continúa en curso.