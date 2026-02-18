ESCÁNDALO en Walmart de Asheboro: Buscan a "VAQUERO OBSCENO" por robo y amenazas

Un insólito incidente ocurrido en una tienda Walmart de Asheboro, Carolina del Norte, ha desatado polémica en redes sociales y mantiene a las autoridades tras la pista de un hombre señalado por robo y amenazas. El caso, que rápidamente se volvió viral debido a la actitud desafiante del sospechoso frente a las cámaras de seguridad, continúa bajo investigación.

De acuerdo con la cobertura publicada por Qué Pasa Media Network, las autoridades ya lograron identificar al individuo; sin embargo, por el momento no han divulgado su nombre ni los posibles cargos que podría enfrentar.

"Vaquero obsceno" detenido por robo y amenazas en Walmart de Asheboro: así ocurrieron los hechos

Según informó el Departamento de Policía de Asheboro, el incidente ocurrió el lunes 16 de febrero en una sucursal de Walmart de Asheboro.

El sospechoso, descrito como un hombre que vestía ropa y sombrero de vaquero, habría consumido varios productos dentro del establecimiento antes de tomar artículos del área de deportes sin pagarlos. Lo que más llamó la atención no fue solo el presunto robo, sino también su comportamiento posterior.

El caso sigue en investigación.

De manera provocadora, el hombre se colocó frente a las cámaras de seguridad del local e hizo gestos obscenos directamente hacia ellas, aparentemente consciente de que estaba siendo grabado y de que su imagen podría ser utilizada para identificarlo.

Tras ese momento, comenzó a lanzar amenazas contra empleados de la tienda y abandonó rápidamente el lugar a bordo de una camioneta Chevrolet antigua. "Las autoridades confirmaron que el individuo ya ha sido identificado", señaló textualmente Qué Pasa Media Network, medio que dio a conocer los detalles del caso.

La Policía de Asheboro solicita colaboración del público

El caso ha generado gran interés en la comunidad de Asheboro y en todo el estado de Carolina del Norte, especialmente después de que el video comenzara a circular en redes sociales.

El Departamento de Policía de Asheboro solicitó la colaboración ciudadana para reunir información que permita avanzar en el proceso legal. Aunque el sospechoso ya fue identificado por las autoridades, la investigación sigue abierta y podrían presentarse cargos formales en los próximos días.

Las personas que dispongan de información adicional pueden comunicarse directamente con el oficial Blacko llamando al 336-626-1300. También es posible contactar a Randolph County Crime Stoppers al 336-672-7463, o enviar información en línea a través de las plataformas P3TIPS.com y RandolphCS.org.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima. Además, quienes proporcionen información que conduzca a un arresto o a la recuperación de los artículos robados podrían recibir una recompensa de hasta 1,000 dólares.