0
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Fort Myers: edificio fue evacuado tras AMENAZA de bomba anónima, ¡recomendaron evitar la zona!

Una llamada anónima por una presunta bomba obligó a evacuar el Walmart de Colonial Boulevard el lunes por la noche, mientras intervenía la policía.

María Zapata
Una fuerte movilización de seguridad se registró la noche del lunes en Fort Myers, Florida, luego de que las autoridades respondieran a una amenaza de bomba anónima en un concurrido supermercado. La situación activó las alertas y obligó a evacuar el establecimiento como medida preventiva, mientras se realizaban las labores de verificación y aseguramiento del área.

Registros judiciales señalan que ICE violó la ley en miles de arrestos de inmigrantes.

Amenaza de bomba fuerza evacuación en Walmart de Fort Myers

El incidente ocurrió en el Walmart de Colonial Boulevard, donde los agentes respondieron tras recibir el reporte de una posible amenaza explosiva. Según información oficial, la evacuación se realizó de inmediato para proteger a clientes y empleados.

Según detalló WINK News de forma textual: "La policía de Fort Myers investigó una amenaza de bomba anónima en el Walmart de Colonial Boulevard, y el edificio fue evacuado mientras las autoridades aseguraban el área". La rápida reacción permitió establecer un perímetro de seguridad y controlar el flujo vehicular en la zona.

Autoridades piden evitar la zona mientras continúa la investigación

Elementos del Departamento de Policía de Fort Myers lideraron el operativo, con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, que confirmó su presencia en la escena para reforzar las labores de seguridad.

Durante el despliegue, las autoridades recomendaron al público evitar la zona de Colonial Boulevard mientras se desarrollaba la investigación. El lugar fue finalmente despejado poco después de las 11:00 p. m. del lunes, sin que se reportaran personas lesionadas, lo que permitió restablecer gradualmente la normalidad.

Las autoridades continúan enfatizando la importancia de seguir las indicaciones oficiales ante cualquier alerta de seguridad y de mantenerse informados a través de fuentes confiables, como WINK News.

