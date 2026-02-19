Cayó tras años de búsqueda: hombre enfrenta cargos por ROBO MASIVO de 60 iPhones en un Walmart del condado de Wayne

Después de una investigación que duró varios años, la policía logró detener a un hombre acusado de sustraer más de 60 iPhones de un Walmart en el condado de Wayne, Nueva York. El arresto marca el cierre de un caso iniciado en 2023, que llamó la atención por el valor de los dispositivos robados y la forma en que se cometió el hurto.

Hombre enfrenta cargos por robar 60 iPhones en un Walmart del condado de Wayne

Según informó News10NBC, "la policía de Macedon indicó que, en 2023, Anthony Capers se hizo pasar por un empleado del Walmart de Macedon, accedió a las llaves maestras de la tienda y las utilizó para robar más de 60 iPhones, valorados en más de 51.000 dólares".

Las autoridades detallaron que Capers utilizó estas llaves para ingresar a áreas restringidas de la tienda, eludiendo la seguridad habitual y los controles de inventario. La investigación se prolongó durante años, hasta que finalmente surgieron nuevas pistas que permitieron su captura en 2026.

Cargos por hurto mayor y suplantación de identidad

Capers fue detenido por la policía de Elmira durante un operativo de rutina y acusado formalmente de hurto mayor y suplantación de identidad. Tras su presentación ante el tribunal del condado de Wayne, fue procesado y puesto en libertad mientras continúa el proceso legal.

Este caso subraya cómo la combinación de una investigación persistente y la cooperación entre distintos departamentos policiales puede resolver delitos complejos que parecen insolubles durante años.