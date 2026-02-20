Dollar Tree: hombre es buscado por las autoridades tras exhibirse en tienda y huir por estacionamiento.

¡Alarmante situación! La policía de Woodlawn, en Estados Unidos, ha solicitado la colaboración inmediata de toda la comunidad para identificar a un hombre acusado de exhibicionismo en una tienda Dollar Tree. Este hecho se llevó a cabo alrededor de las 2:30 p. m. en el establecimiento ubicado en la cuadra 10500 de Springfield Pike. ¿Qué han revelado las autoridades al respecto?

'Fox19' y otros portales internacionales expusieron que, recientemente, la policía de Woodlawn ha emitido una alerta para poder identificar el paradero de un hombre sospechoso de exhibicionismo en un establecimiento Dollar Tree ubicado en Springfield Pike.

Según lo compartido por las autoridades y la prensa internacional, el individuo es un hombre blanco, que mide aproximadamente 1,80 metros y pesa alrededor de 90 kilos. Posee cabello largo y negro, así como barba y bigote. Asimismo, se difundió una imagen de él gracias a las cámaras del local.

Por su parte, el detective Patrick Sublet informó que el sospechoso huyó del lugar, siendo visto por última vez corriendo hacia las bombas de gasolina del Kroger, que se encuentra en el mismo centro comercial. La policía todavía sigue en el proceso de obtener el video de vigilancia del Dollar Tree y más datos para avanzar en la investigación.

Sublet señaló que, una vez identificado, este sujeto enfrentaría cargos por indecencia pública, dado que su conducta ocurrió en un espacio público. Además, se le podría imputar un delito relacionado con contacto sexual, dependiendo de la naturaleza de sus acciones dentro de la tienda en EE. UU.

¿Qué más se sabe sobre este caso y cómo colaborar con la policía?

En medio de este contexto, los policías comentaron que el individuo sospechoso podría haber abordado una camioneta Chevrolet. No obstante, esa información aún no ha sido verificada.

En tanto, se está solicitando de manera pública a toda la ciudadanía que, si alguna persona conoce datos relevantes sobre el caso, pueda comunicarse con Crime Stoppers al número 513-352-3040.