ATENCIÓN con Dollar Tree en Holyoke: un individuo ingresó a la tienda con un cuchillo y escapó con el efectivo, ¿lo han encontrado?
Clientes y empleados de Dollar Tree en Holyoke vivieron momentos de terror durante un robo con cuchillo; la policía solicita datos de testigos.
En Holyoke, Massachusetts, las autoridades están investigando un robo a mano armada ocurrido la noche del martes en una tienda local. Los hechos se produjeron en el interior de un establecimiento de la cadena Dollar Tree, causando conmoción entre empleados y clientes presentes.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Dollar Tree: reportan la búsqueda inmediata de hombre que ROBÓ y AMENAZÓ violentamente a trabajadora con arma
¿Ha sido encontrado el sospechoso del robo a mano armada en Dollar Tree de Holyoke?
Según informó la cadena de noticias WWLP‑22News, el Departamento de Policía de Holyoke respondió alrededor de las 9:35 p. m. tras recibir una llamada que alertaba sobre un robo con arma blanca en la tienda ubicada en 1504 Northampton Street. Las autoridades confirmaron que el sospechoso, quien portaba un cuchillo, ingresó al establecimiento, "robó una cantidad no revelada de efectivo y abandonó la tienda", según el informe.
Los primeros informes señalan que el individuo escapó rápidamente tras el incidente y, aunque los oficiales establecieron un perímetro de búsqueda en los alrededores, no fue detenido de inmediato.
Investigación policial y búsqueda del sospechoso
El caso quedó a cargo de la Oficina de Investigaciones Criminales de Holyoke, que continúa trabajando para identificar y localizar al responsable. Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información o imágenes del suceso que se comunique con la policía local lo antes posible.
Este tipo de hechos preocupa a la comunidad y subraya la importancia de adoptar medidas de seguridad adicionales en los negocios minoristas. A medida que se recopilen más detalles, se espera que las autoridades proporcionen actualizaciones.
