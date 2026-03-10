0
Barcelona vs Newcastle EN VIVO por ida de octavos de Champions League

¡Sin luz por 9 horas! Nuevo corte afectará 2 distritos del Perú este 11 de marzo: conoce si tu zona está incluida

Este 11 de marzo se ha anunciado un nuevo corte de electricidad, que afectará a varias zonas del país hasta por 9 horas. ¿Tu vivienda está incluida en la medida?

Daniela Alvarado
Corte de luz: conoce si tu zona será afectada con la suspensión
Corte de luz: conoce si tu zona será afectada con la suspensión
Hidrandina ha programado un nuevo corte de luz para este miércoles 11 de marzo, por lo que los ciudadanos del Perú se mantienen alertas a las actualizaciones correspondientes a esta situación que ha generado preocupación en varios hogares, puesto que la electricidad es clave para muchas actividades básicas.

Gremios de transportistas reclamarán por inseguridad y crisis de combustible.

PUEDES VER: ¿Se confirma paro nacional indefinido de transportistas este 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización

Según la información que envió la empresa encargada de la distribución del recurso en las regiones de Áncash, La Libertad y parte de Cajamarca, esta interrupción surgirá debido a diferentes acciones que tendrán que ejecutarse para continuar ofreciendo un servicio de calidad y evitar problemas a futuro.

Asimismo, se ha dado a conocer que la suspensión tendría una duración de hasta 9 horas en algunos de los hogares que serán afectados con la disposición, por lo que se exhortó a tomar las precauciones del caso para lograr un mejor desarrollo de la actividad y prevenir inconvenientes.

Corte de luz

Este 11 de marzo se registrará un nuevo corte de luz, según Hidrandina

Corte de luz este 11 de marzo

Región Áncash:

  • En Yungay desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Irish y anexo.

En La Libertad:

  • En Moche desde las 8:00 a las 5:00 p.m.: La campiña de Moche, Huaca de la Luna, Residencial Villa Silvestre, Agropecuaria San Miguel.

¿Cómo comunicarte con Hidrandina?

Puedes recibir atención de Hidrandina mediante la central telefónica Serviluz (0801-71001), WhatsApp 948 327 474, correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, su oficina virtual en el sitio web y el Facebook oficial.

Recomendaciones ante un corte de luz

  • Carga tus dispositivos (celular, laptop, power bank) con anticipación.
  • Guarda agua si necesitas usar bomba eléctrica en casa.
  • Ten linternas o velas listas y verifica que funcionen.
  • Desconecta aparatos sensibles (TV, computadora) para evitar daños cuando vuelva la luz.
  • Carga baterías externas si tienes.
  • Prepara comida que no requiera electricidad para cocinar.
  • Mantén cerrado el refrigerador durante el corte para conservar el frío.
  • Ten efectivo a la mano, algunos negocios no aceptan pago sin electricidad.
  • Aprovecha para adelantar actividades que no necesiten electricidad.

AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

