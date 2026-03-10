¡Sin luz por 9 horas! Nuevo corte afectará 2 distritos del Perú este 11 de marzo: conoce si tu zona está incluida

Hidrandina ha programado un nuevo corte de luz para este miércoles 11 de marzo, por lo que los ciudadanos del Perú se mantienen alertas a las actualizaciones correspondientes a esta situación que ha generado preocupación en varios hogares, puesto que la electricidad es clave para muchas actividades básicas.

Según la información que envió la empresa encargada de la distribución del recurso en las regiones de Áncash, La Libertad y parte de Cajamarca, esta interrupción surgirá debido a diferentes acciones que tendrán que ejecutarse para continuar ofreciendo un servicio de calidad y evitar problemas a futuro.

Asimismo, se ha dado a conocer que la suspensión tendría una duración de hasta 9 horas en algunos de los hogares que serán afectados con la disposición, por lo que se exhortó a tomar las precauciones del caso para lograr un mejor desarrollo de la actividad y prevenir inconvenientes.

Este 11 de marzo se registrará un nuevo corte de luz, según Hidrandina / FOTO: Difusión

Corte de luz este 11 de marzo

Región Áncash:

En Yungay desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Irish y anexo.

En La Libertad:

En Moche desde las 8:00 a las 5:00 p.m.: La campiña de Moche, Huaca de la Luna, Residencial Villa Silvestre, Agropecuaria San Miguel.

¿Cómo comunicarte con Hidrandina?

Puedes recibir atención de Hidrandina mediante la central telefónica Serviluz (0801-71001), WhatsApp 948 327 474, correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, su oficina virtual en el sitio web y el Facebook oficial.

Recomendaciones ante un corte de luz