Inmigrantes viven en TOTAL INCERTIDUMBRE: ICE mantiene bajo arresto a una abuela con demencia desde hace meses

La política migratoria actual en Estados Unidos genera polémica debido a la prolongada detención de personas vulnerables, incluidos adultos mayores con condiciones de salud delicadas. En medio de un intenso debate sobre derechos humanos y procedimientos migratorios, organizaciones y familiares exigen respuestas respecto al caso de una anciana con demencia que permanece bajo custodia de ICE desde hace meses.

El caso de la abuela con demencia alerta sobre el trato de ICE a personas vulnerables.

Abuela inmigrante con demencia lleva meses bajo arresto de ICE

Una mujer de avanzada edad, identificada por medios como una inmigrante con demencia, permanece detenida por la agencia migratoria estadounidense conocida como ICE en un centro de Arizona, según informan los medios. La hija de la mujer ha expresado su preocupación por el deterioro de la salud mental de su madre desde que fue ingresada en el centro de detención.

Esta preocupación no es solo familiar, sino también política: legisladores y defensores señalaron que la detención de una persona con esta condición médica plantea serias dudas sobre la protección de derechos básicos y el trato digno de inmigrantes vulnerables bajo políticas migratorias estrictas.

Incertidumbre y debate sobre políticas migratorias en Estados Unidos

El caso de esta abuela con demencia enciende las alarmas sobre la forma en que ICE maneja las detenciones de personas con necesidades especiales, especialmente cuando permanecen largos períodos sin resolución. Las críticas sostienen que mantener a adultos mayores con condiciones de salud mental en centros de detención puede agravar sus patologías y dejar de lado principios humanitarios básicos.