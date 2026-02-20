¡Atención! Una veterana del ejército de EE. UU., Hannah, se enamoró de Matheus y su amor venció incluso a las drásticas políticas migratorias que rigen hoy en día en el país de Donald Trump. Su romance empezó desde el 2022 y, lo que se iba a ser un encuentro fortuito, terminó en un compromiso dos años después. No obstante, su historia ha dado un giro inesperado. ¿Qué pasó y qué tiene que ver el ICE?

ICE deportó a su esposo y ella dejó EE. UU. para acompañarlo y empezar juntos en Brasil

CNN compartió las declaraciones que dio Hannah, quien entre risas y un toque de nostalgia, compartió sus primeras interacciones con Matheus en 2022. Su vínculo los llevó a iniciar el proceso de ajuste de estatus legal de Matheus en EE. UU. sin prever que, en pocos meses, él sería detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Matheus Silveira llegó a EE. UU. con una visa de estudiante para aprender inglés, según lo que dijo Hannah. Sin embargo, debido a dificultades económicas, no continuó con su formación y su visa expiró. En una entrevista con el medio, Hannah aseguró que presentaron la documentación requerida y contrataron a un abogado para garantizar que el proceso se desarrolle bien y obtengan su Green Card.

Pese a los esfuerzos, la cita de inmigración en noviembre de 2025 resultó ser un momento inesperado. "Tan pronto como terminó la entrevista, la funcionaria retiró su tarjeta de acceso del ordenador y dijo: 'Hay gente en el pasillo esperando para hablar con ustedes'", expresó Hannah ante aquella situación.

En ese instante, cuatro agentes de ICE ingresaron a la sala, mostrando una orden judicial que indicaba el arresto por exceder el tiempo de la visa. "Lo esposaron, lo pusieron contra la pared y me entregaron una tarjeta que supuestamente respondía a cualquier pregunta que pudiera tener", mencionó.

Tras su experiencia y la decisión de las autoridades, Hannah reveló que la presión que enfrentó fue tan intensa que decidió abandonar Estados Unidos de manera voluntaria e irse a Brasil con su esposo. Asegura que esta realidad podría ser común para muchos que, al verse en riesgo de deportación, pierden la esperanza para continuar la lucha por su permanencia en la nación americana.

¿Su esposo tenía antecedentes penales?

Según los informes y lo expuesto por Hannah, Matheus Silveira no contaba con antecedentes penales, excepto por un incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol en 2022, el cual, según ella, se resolvió tras cumplir con las disposiciones de un juez.

Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien podría dejar su cargo la próxima semana, informó que el ICE detuvo a Matheus por exceder el tiempo permitido de su visa de estudiante F-1. McLaughlin subrayó que ninguna solicitud de tarjeta de residencia otorga estatus legal en el país.