¡Atención! Este 20 de febrero, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Navarro, se reunió con el presidente José María Balcázar en el Palacio de Gobierno. Según información del portal de transparencia del despacho presidencial y la prensa nacional, el diplomático llegó en compañía de Joan Perkins y Joshua Morris. Este encuentro se extendió por alrededor de treinta minutos. ¿Qué temas se trató?

Embajador de EE. UU. en Perú se reúne con el presidente José María Balcázar y reafirma alianza

Mediante el registro oficial, se confirmó la visita de Bernardo Navarro, embajador de Estados Unidos a Palacio, quien estuvo acompañado por dos funcionarios. Los informes señalaron que, después de la reunión, la delegación decidió optar salir por una puerta diferente a la principal, sin brindar declaraciones.

Este encuentro con el embajador del país americano tuvo lugar antes de la reunión que el presidente José María Balcázar tuvo con el gobernador regional de Junín y otras autoridades locales, esto como parte de su actual mandato.

Cabe resaltar que, Bernardo Navarro, conocido también como Bernie Navarro, ya había sido captado en una fotografía junto al expresidente José Jerí en un anterior evento público que se hizo viral en las redes sociales.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre los temas discutidos en la reunión entre Navarro y Balcázar. No obstante, se evidencia el respaldo del nuevo cargo de Balcázar.

Gobierno de EE. UU. se pronuncia tras designación de Balcázar

El Gobierno de Trump, hace unas horas, emitió un pronunciamiento oficial tras la elección de José María Balcázar como presidente interino de Perú. Mediante la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la administración estadounidense destacó su compromiso con la estabilidad y seguridad del país andino durante este periodo de transición, que se extenderá hasta julio de 2026.

En el comunicado, Washington manifestó su intención de colaborar de manera constructiva con el nuevo gobierno peruano en las prioridades que comparten ambas naciones. Este mensaje fue divulgado pocas horas después de que Balcázar asumiera el cargo, reemplazando al censurado José Jerí.

La declaración resalta la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Perú.