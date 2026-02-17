Este martes 17 de febrero, el Congreso de la República ha dado un paso significativo al aprobar la censura contra José Jerí, quien cumplía el cargo de presidente del Perú. Esta decisión pone fin a su corto periodo en el mandato y representa un hito importante en la historia política del país. ¿Quién será el próximo en ingresar al sillón presidencial? AQUÍ todo lo que se conoce.

José Jerí fue censurado: ¿Quiénes pueden asumir la presidencia del Perú tras su destitución?

Previo a confirmarse la censura, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, señaló que se mantendría el procedimiento habitual para la elección del nuevo presidente del Legislativo.

"En el caso que se decidiera la censura, entonces tiene que seguirse un procedimiento, como siempre se ha seguido, para la elección del presidente del Congreso. Hay que dar un tiempo, el más breve posible en estas circunstancias, para que se presenten los candidatos o el candidato. Luego, eso tiene que ser publicado y hay que dar un plazo para la votación", expresó a RPP.

No obstante, aclaró que no le correspondería asumir la Presidencia de la República durante el periodo en que se elija al nuevo titular del Congreso.

Rospigliosi se pronuncia sobre la censura a José Jerí.

"No está considerado que yo vaya a reemplazar al presidente. Lo que queda es, en este caso, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros, que eso sí está establecido desde hace mucho tiempo, no pueden abandonar su cargo", añadió. Con ello, se descarta, hasta el momento, el nombre de la persona que entrará al Poder.

¿Cuándo se llevará a cabo la elección?

El presidente del Congreso también precisó que la elección no se llevará a cabo de manera automática. Una vez que se apruebe la censura, se establecerá un plazo de 24 horas para que se presenten las candidaturas. Luego, se convocará a una votación en el pleno, que se reanudará este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

6 posibles candidatos