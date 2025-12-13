0
EN DIRECTO
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO vía América

Retiro ONP 2025: presentan proyecto de ley para que aportantes accedan a 16.050 soles

Seis congresistas han presentado este proyecto de ley a favor de la población que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Roxana Aliaga
Parlamentarias presentan proyecto de ley a favor de retiro ONP 2025.
Parlamentarias presentan proyecto de ley a favor de retiro ONP 2025. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Faltan pocos días para terminar el 2025, y diversos parlamentarios buscan que se apruebe un retiro ONP. Esta iniciativa buscan que los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones puedan acceder a las mismas oportunidades que tienen los afiliados a las AFP, quienes ya están solicitando el desembolso de sus fondos.

ONP: revisa fechas de gratificación para diciembre 2025

PUEDES VER: Fechas y montos para pago de gratificación ONP a jubilados por Navidad

En ese sentido, un grupo de seis congresistas de los partidos políticos Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, han firmado un proyecto de ley que busca el desembolso de hasta 3UIT (16,050 soles) de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Retiro ONP 2025: ¿Se podrá acceder a 16,050 soles?

La iniciativa de un nuevo retiro ONP 2025 cuenta con una serie de inexactitudes sobre el sistema de reparto, ya que se manifiesta que los 16,050 soles se sacará de los fondos acumulados en la cuenta individual, además, se busca permitir que las personas accedan a su dinero ahorrado.

retiro onp

Presenta proyecto de ley sobre retiro ONP.

Sin embargo, en la Oficina de Normalización Previsional no hay cuentas individuales y no se ahorra dinero, por ende, este proyecto de ley es inviable, asimismo, se demuestra que los parlamentarios desconocimiento sobre la función de la ONP.

A pesar de las inexactitudes, el proyecto de ley señala que se debería buscar un mecanismo extraordinario para hacer viable el desembolso de hasta 16,050 soles. La propuesta no deroga ni altera disposiciones esenciales normativas ni la organización de la ONP. "Se limita a habilitar un mecanismo de acceso excepcional a los aportes en razón de circunstancias económicas extraordinarias", indica.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial

  2. Municipalidad de Lima recuperó avenida principal que disminuirá la congestión vehicular

  3. Paro de transportistas en diciembre: Gremios confirman NUEVA fecha de apagado de motores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano