Retiro ONP 2025: presentan proyecto de ley para que aportantes accedan a 16.050 soles
Seis congresistas han presentado este proyecto de ley a favor de la población que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
Faltan pocos días para terminar el 2025, y diversos parlamentarios buscan que se apruebe un retiro ONP. Esta iniciativa buscan que los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones puedan acceder a las mismas oportunidades que tienen los afiliados a las AFP, quienes ya están solicitando el desembolso de sus fondos.
En ese sentido, un grupo de seis congresistas de los partidos políticos Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, han firmado un proyecto de ley que busca el desembolso de hasta 3UIT (16,050 soles) de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Retiro ONP 2025: ¿Se podrá acceder a 16,050 soles?
La iniciativa de un nuevo retiro ONP 2025 cuenta con una serie de inexactitudes sobre el sistema de reparto, ya que se manifiesta que los 16,050 soles se sacará de los fondos acumulados en la cuenta individual, además, se busca permitir que las personas accedan a su dinero ahorrado.
Presenta proyecto de ley sobre retiro ONP.
Sin embargo, en la Oficina de Normalización Previsional no hay cuentas individuales y no se ahorra dinero, por ende, este proyecto de ley es inviable, asimismo, se demuestra que los parlamentarios desconocimiento sobre la función de la ONP.
A pesar de las inexactitudes, el proyecto de ley señala que se debería buscar un mecanismo extraordinario para hacer viable el desembolso de hasta 16,050 soles. La propuesta no deroga ni altera disposiciones esenciales normativas ni la organización de la ONP. "Se limita a habilitar un mecanismo de acceso excepcional a los aportes en razón de circunstancias económicas extraordinarias", indica.
